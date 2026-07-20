Как уточняет портал news.am, аграрии требовали урегулирования ситуации с закупкой томатов. Один из земледельцев Араратской области Артак Арутюнян заявил корреспондентам, что на его угодьях остаются невостребованными 60 тонн помидоров. По его словам, переработчики отказываются принимать сырье, мотивируя это невозможностью последующего экспорта готовой продукции.

Россия традиционно остается ключевым рынком сбыта для армянской сельхозпродукции, на который приходится до 98% экспорта овощей и до 90% — фруктов. Однако с 30 мая Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз в РФ томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из Армении, а позднее распространил их на косточковые плоды, виноград и на всю подкарантинную продукцию. Кроме того, ведомство приостановило сертификацию рыбной продукции со всех предприятий республики. В Россельхознадзоре неоднократно подчеркивали, что меры носят санитарный характер и связаны с выявленными нарушениями фитосанитарных норм и недостаточным контролем со стороны уполномоченного органа Армении, а не с политическими факторами.

Вопросы, связанные с закупкой томатов и огурцов, взял под личный контроль министр экономики Армении Геворг Папоян. Ранее правительство Армении запустило программу субсидирования экспортеров для компенсации расходов, связанных с выходом на альтернативные рынки, а Еврокомиссия выделила стране 52 млн евро в качестве экстренной поддержки частного сектора. Политологи при этом отмечают, что эти меры вряд ли полностью компенсируют потери от сокращения доступа на российский рынок, а ситуация в экономике республики продолжает ухудшаться на фоне торговых ограничений и сохраняющихся политических разногласий между Ереваном и Москвой.

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