Ушедший из России Volkswagen предложит Passat жителям Казахстана

Наименование Passat не используется на китайском рынке. Как предполагают журналисты издания, под знаменитым именем жителям Казахстана предложат модель Magotan, на что намекают характеристики из опубликованного ОТТС: длина — 4990 мм, колёсная база — 2871 мм.

Единственная заявленная версия, согласно документам, будет иметь 220-сильный турбомотор объёмом 2 литра. Тип коробки передач формально неизвестен, но оригинальный Volkswagen Magotan комплектуется только 7-ступенчатым преселективным «роботом» DSG. Ожидаемая цена в Казахстане на составит 17–23 млн тенге (в зависимости от комплектации и пошлин), что в российской валюте составит 2,8-3,7 млн рублей.