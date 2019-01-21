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16:44

Видео: коллекция раритетных автомобилей в старом здании дилера Buick

Машины принадлежат жителю Иллинойса Роберту Кирку

В последнем эпизоде серии Barn Find Hunter ее ведущий Том Коттер рассказал о коллекции классических автомобилей жителя Иллинойса Роберта Кирка. Местом хранения своих машин Кирк выбрал не обычный гараж, а здание бывшего дилерского центра Buick, который закрылся в 1990-х.

Здание с изогнутыми желтыми стенами, выполненное в стиле арт-деко, построено в 1941 году. Здесь по-прежнему сохранились оригинальные логотипы Buick и масса других характерных тому времени элементов декора интерьера. Однако главными всё же являются автомобили: в коллекции Кирка есть Lamborghini Espada, Jaguar E-Type, De Tomaso Pantera, Facel Vega и несколько других редких экземпляров.

Видео: Hagerty

В предыдущих выпусках Barn Find Hunter Том Коттер рассказал о коллекционере Ford Bronco с Аляски, огромной коллекции классических автомобилей и вскрыл гараж, в котором более 60 лет простоял один из ранних экземпляров купе Mercedes-Benz 300SL Gullwing.

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