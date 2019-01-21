Видео: коллекция раритетных автомобилей в старом здании дилера Buick

Здание с изогнутыми желтыми стенами, выполненное в стиле арт-деко, построено в 1941 году. Здесь по-прежнему сохранились оригинальные логотипы Buick и масса других характерных тому времени элементов декора интерьера. Однако главными всё же являются автомобили: в коллекции Кирка есть Lamborghini Espada, Jaguar E-Type, De Tomaso Pantera, Facel Vega и несколько других редких экземпляров.