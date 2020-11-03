18:31

Копию «бондовского» Aston Martin, на которой нельзя ездить, продали за 200 000 долларов

Полноразмерная реплика сделана из стекловолокна и лишена мотора и трансмиссии

Реплика Aston Martin DB5 © Bring a Trailer
Мария Евдокимова
На аукционе Bring a Trailer ушла с молотка необычная копия автомобиля агента 007 – классического Aston Martin DB5 1964 года выпуска. Внешне реплику почти невозможно отличить от настоящего спорткара, однако она может служить лишь украшением гаража. За автомобиль, на котором нельзя ездить, неизвестный поклонник бондианы заплатил 200 000 долларов (около 16 миллионов рублей).

Кузов автомобиля изготовили в натуральную величину из стекловолокна, усиленного трубчатым каркасом. Ни силовой установки, ни трансмиссии у реплики нет.

Бамперы из нержавеющей стали выполнили на заказ специально для копии, а работающую от батареек оптику, решетку радиатора, шильдики и 72-спицевые колеса, «обутые» в шины Vredestein, позаимствовали у настоящего Aston Martin.

Reload
1 / 8

Реплика Aston Martin DB5

Фото: Bring a Trailer

Aston Martin выпустил детский DB5 на электротяге

Как и положено «бондовскому» DB5, машина наполнена шпионскими устройствами. В их числе – фальшивая радиолокационная антенна, сменяемые номерные таблички, пуленепробиваемая панель сзади и установка, создающая дымовую завесу. Также имеются искусственные пулеметы с регулируемой громкостью «выстрелов» и логотипы 007.

В салоне, обитом серой искусственной кожей, установлен прикуриватель, ретро-телефон, настоящая приборная панель и радарная карта с мигающим световым индикатором, имитирующим слежку. Еще одна «фишка» припасена для переднего пассажира – при нажатии кнопки Eject («Катапультирование») он почувствует резкий толчок под креслом.

Ранее стало известно, что дизайнеры Aston Martin разрабатывают пять роскошных апартаментов в жилом комплексе 130 William на Манхеттене. Все покупатели элитного жилья в качестве бонуса получат кроссоверы DBX в особом исполнении.

Источник: Bring a Trailer