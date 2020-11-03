Копию «бондовского» Aston Martin, на которой нельзя ездить, продали за 200 000 долларов

Кузов автомобиля изготовили в натуральную величину из стекловолокна, усиленного трубчатым каркасом. Ни силовой установки, ни трансмиссии у реплики нет.

Бамперы из нержавеющей стали выполнили на заказ специально для копии, а работающую от батареек оптику, решетку радиатора, шильдики и 72-спицевые колеса, «обутые» в шины Vredestein, позаимствовали у настоящего Aston Martin.