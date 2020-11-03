Копию «бондовского» Aston Martin, на которой нельзя ездить, продали за 200 000 долларов

Кузов автомобиля изготовили в натуральную величину из стекловолокна, усиленного трубчатым каркасом. Ни силовой установки, ни трансмиссии у реплики нет.
Бамперы из нержавеющей стали выполнили на заказ специально для копии, а работающую от батареек оптику, решетку радиатора, шильдики и 72-спицевые колеса, «обутые» в шины Vredestein, позаимствовали у настоящего Aston Martin.
Фото: Bring a Trailer
Aston Martin выпустил детский DB5 на электротяге
Как и положено «бондовскому» DB5, машина наполнена шпионскими устройствами. В их числе – фальшивая радиолокационная антенна, сменяемые номерные таблички, пуленепробиваемая панель сзади и установка, создающая дымовую завесу. Также имеются искусственные пулеметы с регулируемой громкостью «выстрелов» и логотипы 007.
В салоне, обитом серой искусственной кожей, установлен прикуриватель, ретро-телефон, настоящая приборная панель и радарная карта с мигающим световым индикатором, имитирующим слежку. Еще одна «фишка» припасена для переднего пассажира – при нажатии кнопки Eject («Катапультирование») он почувствует резкий толчок под креслом.
Ранее стало известно, что дизайнеры Aston Martin разрабатывают пять роскошных апартаментов в жилом комплексе 130 William на Манхеттене. Все покупатели элитного жилья в качестве бонуса получат кроссоверы DBX в особом исполнении.