Aston Martin DB5 вернется в новом фильме о Джеймсе Бонде

Возвращение на экраны культового DB5 объяснимо: предыдущая картина «Спектр» закончилась на том, что Джеймс Бонд в исполнении Дэниэла Крэйга забрал у Q свой «Астон» с номером BMT216A и уехал в неизвестном направлении. Этот же автомобиль стал героем сцены с погоней в новом фильме.
Автомобили агента 007, которые мы любим
В марте этого года стало известно, что режиссер 25-й части бондианы Кэри Фукунаги настоял на присутствие в фильме экологически чистого автомобиля – Aston Martin Rapide E. В движение электромобиль приводят пара электромоторов суммарной отдачей 610 лошадиных сил и 950 Нм момента. Батарея емкостью 65 киловатт-часов позволяет лифтбеку проезжать без подзарядки до 322 километров. Кому из героев достанется Rapide E, пока неизвестно.
В августе «бондовский» Aston Martin DB5 1965 года был продан на аукционе за рекордные для модели 6,4 миллиона долларов. Столь высокая стоимость объясняется тем, что этот экземпляр был построен по заказу продюсерской компании EON Productions, отвечающей за съемки фильмов о Джемсе Бонде. Его использовали в качестве промо-автомобиля для мероприятий по продвижению оскароносной «Шаровой молнии», в которой роль агента 007 в четвертый раз исполнил Шон Коннери.