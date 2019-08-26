Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
11:38

Aston Martin DB5 вернется в новом фильме о Джеймсе Бонде

Легендарный автомобиль агента 007 был замечен на съемочной площадке

В Италии продолжаются съемки 25-й по счету части бондианы, которая выйдет на экраны под названием «Нет времени умирать». Судя по наблюдениям очевидцев, Джеймс Бонд вновь сядет за руль Aston Martin DB5.

Возвращение на экраны культового DB5 объяснимо: предыдущая картина «Спектр» закончилась на том, что Джеймс Бонд в исполнении Дэниэла Крэйга забрал у Q свой «Астон» с номером BMT216A и уехал в неизвестном направлении. Этот же автомобиль стал героем сцены с погоней в новом фильме.

На экраны картина «Нет времени умирать» выйдет 3 апреля 2020 года

Автомобили агента 007, которые мы любим

В марте этого года стало известно, что режиссер 25-й части бондианы Кэри Фукунаги настоял на присутствие в фильме экологически чистого автомобиля Aston Martin Rapide E. В движение электромобиль приводят пара электромоторов суммарной отдачей 610 лошадиных сил и 950 Нм момента. Батарея емкостью 65 киловатт-часов позволяет лифтбеку проезжать без подзарядки до 322 километров. Кому из героев достанется Rapide E, пока неизвестно.

Aston Martin Rapide E

В августе «бондовский» Aston Martin DB5 1965 года был продан на аукционе за рекордные для модели 6,4 миллиона долларов. Столь высокая стоимость объясняется тем, что этот экземпляр был построен по заказу продюсерской компании EON Productions, отвечающей за съемки фильмов о Джемсе Бонде. Его использовали в качестве промо-автомобиля для мероприятий по продвижению оскароносной «Шаровой молнии», в которой роль агента 007 в четвертый раз исполнил Шон Коннери.