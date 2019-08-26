Aston Martin DB5 вернется в новом фильме о Джеймсе Бонде

В августе «бондовский» Aston Martin DB5 1965 года был продан на аукционе за рекордные для модели 6,4 миллиона долларов. Столь высокая стоимость объясняется тем, что этот экземпляр был построен по заказу продюсерской компании EON Productions, отвечающей за съемки фильмов о Джемсе Бонде. Его использовали в качестве промо-автомобиля для мероприятий по продвижению оскароносной «Шаровой молнии», в которой роль агента 007 в четвертый раз исполнил Шон Коннери.