Первый кроссовер Aston Martin не доедет до России в срок из-за коронавируса

Демонстрационный кроссовер, который участвовал в премьере, отправился обратно в Великобританию. «Ведомостям» стало известно, что в августе Aston Martin планирует пригнать в страну еще один экземпляр для испытаний на российских дорогах.

До России Aston Martin DBX доедет с безальтернативным 4,0-литровым V8 Mercedes-AMG, развивающим до 550 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. Двигатель работает в тандеме с девятидиапазонным автоматом и системой полного привода с муфтой подключения передней оси. С места до первой «сотни» кроссовер разгоняется за 4,5 секунды, а максимальная скорость составляет 291 километр в час.