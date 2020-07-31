Первый кроссовер Aston Martin не доедет до России в срок из-за коронавируса

Первые экземпляры DBX должны были добраться до российских дилеров Aston Martin еще в июне, но из-за пандемии предприятие марки простаивало и запланированный старт производства был перенесен. В результате кроссовер встал на конвейер только в июле.
«Поставки Aston Martin DBX российским покупателям сдвинулись из-за пандемии коронавируса. Первые поставки ожидаются в конце этого года», – сообщил «Ведомостям» директор филиала Aston Martin в дилерском центре «Авилон» Павел Валуев.
Глобальный дебют кроссовера состоялся в ноябре минувшего года, а в России его показали в январе. За соперником Lamborghini Urus выстроилась очередь: сразу после премьеры предзаказ оформили около 30 россиян, при том что квота на 2020 год для России должна была составить от 30 до 50 экземпляров.
Демонстрационный кроссовер, который участвовал в премьере, отправился обратно в Великобританию. «Ведомостям» стало известно, что в августе Aston Martin планирует пригнать в страну еще один экземпляр для испытаний на российских дорогах.
До России Aston Martin DBX доедет с безальтернативным 4,0-литровым V8 Mercedes-AMG, развивающим до 550 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. Двигатель работает в тандеме с девятидиапазонным автоматом и системой полного привода с муфтой подключения передней оси. С места до первой «сотни» кроссовер разгоняется за 4,5 секунды, а максимальная скорость составляет 291 километр в час.
Базовое оснащение включает в себя подогрев сидений, электропривод водительского и пассажирского кресел в 12 направлениях, трехзонный климат-контроль, атмосферную подсветку с 64 цветами, 12,3-дюймовую виртуальную приборную панель, систему мультимедиа с экраном диагональю 10,25 дюйма и аудиосистему с 14 динамиками.
Рублевая стоимость Aston Martin DBX стартует с 14,5 миллиона рублей. Для сравнения, Lamborghini Urus и Bentley Bentayga, которых британская марка обозначила как основных конкурентов, стоят в России от 15,2 миллиона и 15,9 миллиона рублей соответственно.