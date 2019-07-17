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11:47

Кроссовер Aston Martin научат дрифтить

В компании обсуждают возможность внедрения дрифт-режима

В интервью изданию CarAdvice топ-менеджер Aston Martin Ян Хартли предположил, что первый в истории бренда автомобиль сегмента SUV может получить конкурентное преимущество, а именно – дрифт-режим. По словам Хартли, это «не очень сложная задача» и сам он ждет появление такой функции у модели DBX.
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О новинке DBX известно, что она будет укомплектована битурбомотором V8 от Vantage, выдающим 510 лошадиных сил, либо 750-сильным двигателем V12. Кроме того, для кроссовера предусмотрена гибридная силовая установка.

Что же касается дрифт-режима, то он, например, уже реализован на Mercedes-Benz A-Class. Полноприводная трансмиссия на этой модели позволяет при отключенной системе стабилизации полностью разомкнуть муфту подключения передней оси. Можно предположить, что похожую схему применят и на DBX.

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Тестовая сборка Aston Martin DBX началась на новом заводе компании в Сент-Атане 13 июня этого года. Премьера модели запланирована на конец 2019 года, а в начале 2020 года на предприятии стартует серийное производство.

Ранее «Астон» показывал, как прототипы DBX тестируют на трассе в Северном Уэльсе, где проходит этап чемпионата мира по ралли.

Британцы рассчитывают продавать по пять тысяч экземпляров DBX в год, а в числе основных конкурентов называют Lamborghini Urus и еще не представленный Ferrari Purosangue.

Источник: CarAdvice
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