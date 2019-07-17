Кроссовер Aston Martin научат дрифтить

О новинке DBX известно, что она будет укомплектована битурбомотором V8 от Vantage, выдающим 510 лошадиных сил, либо 750-сильным двигателем V12. Кроме того, для кроссовера предусмотрена гибридная силовая установка.

Что же касается дрифт-режима, то он, например, уже реализован на Mercedes-Benz A-Class. Полноприводная трансмиссия на этой модели позволяет при отключенной системе стабилизации полностью разомкнуть муфту подключения передней оси. Можно предположить, что похожую схему применят и на DBX.