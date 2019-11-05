Aston Martin выпустил первый мотоцикл

Конструкция вилки Fior, которая у BMW называется Duolever, позволяет снизить клевки при резких замедлениях и сохранить геометрию. Тормоза — гоночные, на шариковых подшипниках с радиальным главным цилиндром. AMB 001 оснащен двигателем Brough Superior с турбонаддувом. Его рабочий объем — 997 кубических сантиметров, а мощность — около 180 сил.

Мотор укомплектован водяным и масляным охлаждением, полусухим картером, турбокомпрессором с изменяемой геометрией крыльчатки и впускным коллектором из инконеля. Пару ему составляет шестиступенчатая коробка передач с проскальзывающим сцеплением.