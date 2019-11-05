Aston Martin выпустил первый мотоцикл

Стилистика Aston Martin AMB 001 вдохновлена среднемоторной линейкой британской марки, куда входят Valkyrie и Valhalla. В основе байка лежит шасси из алюминия и титана, соединенное болтами с двигателем, и подрамником из углепластика. Внешние панели также сделаны из композиционного материала и являются частью силовой структуры. Особенность мотоцикла — вилка Foir с раздельными рычагами для управления и амортизации, маятник с прогрессивными характеристиками демпфирования и небольшие крылышки из нержавеющей стали на «носу» и топливном баке, как у «Валькирии».
Конструкция вилки Fior, которая у BMW называется Duolever, позволяет снизить клевки при резких замедлениях и сохранить геометрию. Тормоза — гоночные, на шариковых подшипниках с радиальным главным цилиндром. AMB 001 оснащен двигателем Brough Superior с турбонаддувом. Его рабочий объем — 997 кубических сантиметров, а мощность — около 180 сил.
Мотор укомплектован водяным и масляным охлаждением, полусухим картером, турбокомпрессором с изменяемой геометрией крыльчатки и впускным коллектором из инконеля. Пару ему составляет шестиступенчатая коробка передач с проскальзывающим сцеплением.
Для Aston Martin поиск новых сфер бизнеса уже стал нормой. В 2016 году британская марка объединилась с нидерландской верфью Quintessence Yachts для постройки роскошного катера AM37, а в 2017 году вместе с американской фирмой Triton Submarines построила концепт глубоководного аппарата Project Neptune.
Впрочем, этим в «Астоне» ограничиваться не стали и вышли на рынок недвижимости, а затем предложили клиентам услугу по проектированию дизайнерских гаражей.