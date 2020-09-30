Aston Martin построил роскошный загородный дом

Резиденция Sylvan Rock — это окружённый лесом и скальными образованиями участок в 22,26 гектара, где помимо главного здания, к которому ведет извилистая подъездная дорожка, находятся «оздоровительный павильон», многофункциональные гостевые домики и небольшое сельхозугодье.

Дизайн «поместья» описывают как модернистский, «идеально вписанный в контекст сельской местности», — например, линия крыши виллы намеренно имитирует зазубренные выступы скал, уходящие в землю, как если бы дом был продолжением пейзажа.