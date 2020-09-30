Aston Martin построил роскошный загородный дом

Резиденция Sylvan Rock — это окружённый лесом и скальными образованиями участок в 22,26 гектара, где помимо главного здания, к которому ведет извилистая подъездная дорожка, находятся «оздоровительный павильон», многофункциональные гостевые домики и небольшое сельхозугодье.
Дизайн «поместья» описывают как модернистский, «идеально вписанный в контекст сельской местности», — например, линия крыши виллы намеренно имитирует зазубренные выступы скал, уходящие в землю, как если бы дом был продолжением пейзажа.
Резиденцию Sylvan Rock оценили в 7,7 миллиона долларов, что соответствует 603,8 миллиона рублей.
Среди других особенностей комплекса — эффектное остеклена от пола до потолка, отделка фасада черненым кедром и консольные (выступающие наружу) апартаменты. В виллу можно попасть через два входа: нижний сделан прямо в скале и ведет в «автомобильную галерею», гостиную, кабинет и винный погреб. Дизайн последнего выполнен в фирменной «решетчатой» стилистике Aston Martin.
Три небольших дома, стоящих в стороне от основного здания, выступают в роли гостевых, либо могут быть использованы как офисы, места для домашнего обучения или занятия спортом.
Студия Aston Martin Design уже не первый раз участвует в реализации неавтомобильных проектов. Команда дизайнеров под руководством Марека Рейхмана ранее поработала над интерьерами небоскреба премиум-класса Aston Martin Residences, вместе с Airbus Corporate Helicopters разработала дизайн вертолета ACH130 Aston Martin Edition, а также придумала облик трекового спортбайка AMB 001.