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Aston Martin продает коллекцию уникальных гоночных супекаров

Спецсерия состоит из модификаций гоночных автомобилей 2000-х годов

© Aston Martin
Анастасия Дубина
Компания Aston Martin выставит на продажу уникальную коллекцию из трех трековых суперкаров в стилистики серии Vantage образца 2005 года. Приобрести гоночные автомобили-победители мировых серий, воссозданные по образу моделей из прошлого десятилетия, можно будет исключительно комплектом.

Новая коллекция британского автопроизводителя получила название Legacy (в переводе с английского —наследие). Спецсерия включает в себя трековые суперкары Vantage GTE, GT3 и GT4. Все три модели побеждали в престижных мировых чемпионатах в 2000-х годах.

Трековый Vantage GT4 британская марка представила в 2009 году. За 10 лет производства Aston Martin построил всего 107 суперкаров, оборудованных 4,7-литровым V8 мощностью 420 лошадиных сил.

Aston Martin Vantage GT4

Aston Martin

Гоночный Vantage GT3 появился в 2021 году. Под капотом суперкара инженеры разместили шестилитровый V12 с отдачей 600 лошадиных сил. До «сотни» трековый автомобиль разгоняется за 3,7 секунды. Максимальная скорость – 300 километров в час. Модель выпускали вплоть до 2018 года. Всего Aston Martin построил 46 экземпляров Vantage GT3. За этот период суперкар становился многократным чемпионом кузовных чемпионатов.

Aston Martin Vantage GT3

Aston Martin

Последним суперкаром коллекции стал дебютировавший в 2012 году Aston Martin GTE. Трековая модель, оборудованная турбированным четырехлитровым V8 мощностью 550 лошадиных сил, дважды побеждала в гонках «Ле-Мана», а также семь раз завоевывала титулы на чемпионатах мира по гонкам на выносливость. Спустя восемь лет производства компания выпустила всего шесть суперкаров. Вошедший в лимитированную коллекцию болид станет седьмым.

Aston Martin GTE

Aston Martin

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Все коллекционное издание будет оформлено в едином стиле образца серии суперкаров Vantage 2005 года. Несмотря на то, что все автомобили технически готовы к гонкам, британцы рассчитывают, что уникальная спецсерия не выйдет на трассы, а будет бережно храниться у потенциального коллекционера. В настоящий момент стоимость лимитированной серии не раскрывается, однако известно, что отдельно приобрести суперкары будет невозможно.

В середине августа Aston Martin отпраздновал выход нового фильма о Джеймсе Бонде выпуском лимитированных серий моделей Aston Martin Vantage и DBS Superleggera. Ожидается, что всего будет выпущено не более 100 купе Vantage и только 25 экземпляров DBS Superleggera.

Источник: Aston Martin