Aston Martin продает коллекцию уникальных гоночных супекаров

Новая коллекция британского автопроизводителя получила название Legacy (в переводе с английского —наследие). Спецсерия включает в себя трековые суперкары Vantage GTE, GT3 и GT4. Все три модели побеждали в престижных мировых чемпионатах в 2000-х годах.

Трековый Vantage GT4 британская марка представила в 2009 году. За 10 лет производства Aston Martin построил всего 107 суперкаров, оборудованных 4,7-литровым V8 мощностью 420 лошадиных сил.