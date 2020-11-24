Aston Martin продает коллекцию уникальных гоночных супекаров

Новая коллекция британского автопроизводителя получила название Legacy (в переводе с английского —наследие). Спецсерия включает в себя трековые суперкары Vantage GTE, GT3 и GT4. Все три модели побеждали в престижных мировых чемпионатах в 2000-х годах.
Трековый Vantage GT4 британская марка представила в 2009 году. За 10 лет производства Aston Martin построил всего 107 суперкаров, оборудованных 4,7-литровым V8 мощностью 420 лошадиных сил.
Aston Martin
Гоночный Vantage GT3 появился в 2021 году. Под капотом суперкара инженеры разместили шестилитровый V12 с отдачей 600 лошадиных сил. До «сотни» трековый автомобиль разгоняется за 3,7 секунды. Максимальная скорость – 300 километров в час. Модель выпускали вплоть до 2018 года. Всего Aston Martin построил 46 экземпляров Vantage GT3. За этот период суперкар становился многократным чемпионом кузовных чемпионатов.
Aston Martin
Последним суперкаром коллекции стал дебютировавший в 2012 году Aston Martin GTE. Трековая модель, оборудованная турбированным четырехлитровым V8 мощностью 550 лошадиных сил, дважды побеждала в гонках «Ле-Мана», а также семь раз завоевывала титулы на чемпионатах мира по гонкам на выносливость. Спустя восемь лет производства компания выпустила всего шесть суперкаров. Вошедший в лимитированную коллекцию болид станет седьмым.
Aston Martin
Уникальный универсал Aston Martin выставили на продажу
Все коллекционное издание будет оформлено в едином стиле образца серии суперкаров Vantage 2005 года. Несмотря на то, что все автомобили технически готовы к гонкам, британцы рассчитывают, что уникальная спецсерия не выйдет на трассы, а будет бережно храниться у потенциального коллекционера. В настоящий момент стоимость лимитированной серии не раскрывается, однако известно, что отдельно приобрести суперкары будет невозможно.
В середине августа Aston Martin отпраздновал выход нового фильма о Джеймсе Бонде выпуском лимитированных серий моделей Aston Martin Vantage и DBS Superleggera. Ожидается, что всего будет выпущено не более 100 купе Vantage и только 25 экземпляров DBS Superleggera.