Aston Martin представил «бондовские» Vantage и DBS Superleggera

В салоне — обивка из черной кожи, вставки цвета «черный хром» и памятные таблички. Канавки на подушках сидений сделаны по образу Aston Martin V8. На подголовниках с обратной стороны нанесены изображения эфов, резонаторных отверстий виолончели, — это ещё одна отсылка к фильму 1987 года. На солнцезащитных козырьках вышита FM-частота 96.60: в «Искры из глаз» эту волну использовала милиция. Под подлокотником спрятано схематическое изображение пульта управления шпионскими гаджетами.