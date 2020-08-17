10:36

Aston Martin представил «бондовские» Vantage и DBS Superleggera

Ограниченное издание посвятили выходу нового фильма о британском агенте

Алексей Носаченко
Отделение спецпроектов Q by Aston Martin отпразднует выход нового фильма о Джеймсе Бонде выпуском лимитированных серий моделей Aston Martin Vantage и DBS Superleggera. Издание получило название 007 Edition, и во время работы над ним дизайнеры вдохновлялись в том числе прошлыми картинами о легендарном шпионе. Всего будет выпущено не более 100 купе Vantage и только 25 экземпляров DBS Superleggera.

Лимитированный Vantage 007 Edition вдохновлен обликом оригинального Aston Martin V8, дебютировавшего в пятнадцатом фильме о Джеймсе Бонде «Искры из глаз» (1987). Купе среди прочего выделяется цветом кузова Cumberland Grey и сетчатой решеткой радиатора с хромированной окантовкой. Жёлтые акценты в нижней части кузова подражают раскраске выдвижных полозьев и сопла реактивного двигателя на киношной машине. Дополнительно для модели можно заказать набор из горных лыж и специального крепления для их перевозки.

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В салоне — обивка из черной кожи, вставки цвета «черный хром» и памятные таблички. Канавки на подушках сидений сделаны по образу Aston Martin V8. На подголовниках с обратной стороны нанесены изображения эфов, резонаторных отверстий виолончели, — это ещё одна отсылка к фильму 1987 года. На солнцезащитных козырьках вышита FM-частота 96.60: в «Искры из глаз» эту волну использовала милиция. Под подлокотником спрятано схематическое изображение пульта управления шпионскими гаджетами.

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«Бондовский» Aston Martin DBS Superleggera можно опознать по внешнему окрасу Ceramic Grey, элементам экстерьера из углепластика, глянцевым черным 21-дюймовым колесам и эмблемам серии. Интерьер купе выполнен в черном цвете с красными вкраплениями; на порогах указ общий тираж. Модель DBS Superleggera 007 Edition оценена в 279 025 фунтов стерлингов (26,7 миллиона рублей). Купе Vantage 007 Edition дешевле: 161 000 фунтов стерлингов или 15,4 миллиона рублей.

Серия 007 Edition — это совместный проект «Астона» и снимающей «бондиану» кинокомпании EON Productions, посвящённый выходу фильма «Не время умирать». В картине будут представлены сразу четыре модели британцев: уже ставший бессмертной классикой DB5, купе V8, современный DBS Superleggera и среднемоторный гиперкар Valhalla с антикрылом, изготовленным по технологии НАСА.