Шеф-дизайнер Bugatti займется внешностью новых Aston Martin

Внешность новых суперкаров Aston Martin будет разрабатывать бывший сотрудник концерна Volkswagen и шеф-дизайнер Bugatti Тобиас Сюльманн. В британском производителе он займет место Майлза Нюрнбергера, которого повысили до директора по дизайну. Оба топ-менеджера будут подчиняться главному креативному директору марки Мареку Райхману.

В последнее время Тобиас Сюльманн работал над внешностью седана Volkswagen Arteon и участвовал в создании «Туарега» нового поколения. В прошлом году он был назначен должность руководителя дизайн-отдела компании Bugatti. На этом посту он сменил Александра Селипанова, который в 2016-м перешел в премиальное подразделение Hyundai – Genesis.

В течение ближайших нескольких лет компания Aston Martin планирует выпустить семь новых моделей. Две из них уже представлены – это DB11 и Vantage. Впоследствии появится DBS Superleggera, которая должна заменить Vanquish второго поколения, а также кроссовер.

Концепт-кар Aston Martin DBX - предвестника серийного вседорожника марки - впервые показали в 2015 году. Прототип оснащался электрической силовой установкой

Вероятно, Сюльманн не будет заниматься вседорожником, поскольку разработка этой модели ведется уже несколько лет. Дизайнер, скорее всего, создаст внешность среднемоторного суперкара (первой машины подобного типа для производителя), а также автомобилей марки Lagonda.