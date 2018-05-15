Шеф-дизайнер Bugatti займется внешностью новых Aston Martin
Внешность новых суперкаров Aston Martin будет разрабатывать бывший сотрудник концерна Volkswagen и шеф-дизайнер Bugatti Тобиас Сюльманн. В британском производителе он займет место Майлза Нюрнбергера, которого повысили до директора по дизайну. Оба топ-менеджера будут подчиняться главному креативному директору марки Мареку Райхману.
В последнее время Тобиас Сюльманн работал над внешностью седана Volkswagen Arteon и участвовал в создании «Туарега» нового поколения. В прошлом году он был назначен должность руководителя дизайн-отдела компании Bugatti. На этом посту он сменил Александра Селипанова, который в 2016-м перешел в премиальное подразделение Hyundai – Genesis.
В течение ближайших нескольких лет компания Aston Martin планирует выпустить семь новых моделей. Две из них уже представлены – это DB11 и Vantage. Впоследствии появится DBS Superleggera, которая должна заменить Vanquish второго поколения, а также кроссовер.
Вероятно, Сюльманн не будет заниматься вседорожником, поскольку разработка этой модели ведется уже несколько лет. Дизайнер, скорее всего, создаст внешность среднемоторного суперкара (первой машины подобного типа для производителя), а также автомобилей марки Lagonda.