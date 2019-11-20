Новый Audi RS Q8 оказался быстрее Porsche Cayenne Turbo

Внешне самая мощная «ку-восьмая» отличается агрессивной радиаторной решёткой с увеличенным воздухозаборником, оригинальными бамперами с контрастными серыми, чёрными или карбоновыми вставками, развитым диффузором, огромными 22- или 23-дюймовыми дисками, красными тормозными суппортами увеличенного размера и фирменным выхлопом RS-серии с двумя разведёнными по краям патрубками. Кроме того, новинку можно отличить по декору — шильдикам и цвету зеркал. Матричные фары — опция.
Техническая начинка RS Q8 знакома по актуальному универсалу RS6 и лифтбеку RS7 — под капотом тот же четырёхлитровый двигатель V8 с двойным наддувом, работающий в связке с 48-вольтовым стартер-генератором и восьмидиапазонным «автоматом». Пиковая отдача гибридной системы — 600 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента.
Разгон с места до 100 километров в час у RS Q8 занимает 3,8 секунды — столько же тратит на стартовый рывок новый 625-сильный кроссовер BMW X6 M Competition или 680-сильный гибрид Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid. Lamborghini Urus быстрее — ускорение с 0 до 100 километров в час занимает 3,6 секунды.
Шасси знакомо по дизельным кроссоверам SQ7 и SQ8: пневматическая подвеска может регулировать дорожный просвет в диапазоне 90 миллиметров, в базовую комплектацию входит полноуправляемое шасси с возможностью подруливания задних колёс на пять градусов и активные электромеханические стабилизаторы. За доплату можно укомплектовать RS Q8 углерод-керамическими тормозами и активным задним дифференциалом.
Интерьер RS Q8 отличается от салона RS6 только оформлением центрального тоннеля, креслами и дверными картами. Приборная панель цифровая, показания отображаются на 12,3-дюймовом дисплее, мультимедийный комплекс и климатическая установка управляются двумя экранами 10,1-дюймовым сверху и 8,6-дюймовым на уровне коленей. В базовую комплектацию входят спортивные кресла, но за доплату кроссовер можно оснастить мультиконтурными сиденьями с вентиляцией.
Цены на Audi RS Q8 пока не объявлены. Продажи модели в Европе и США начнутся в первом полугодии 2020 года. Не исключено, что в России новинка тоже появится, но сначала в нашу страну придёт дизельный SQ8.