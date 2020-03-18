Audi привезёт в Россию новые S6, S7 и кросс-универсал A6 allroad

Компания Audi сертифицировала в России седан S6 и лифтбек S7 с бензиновым V6 2.9 TFSI с двумя турбокомпрессорами и электрическим наддувом. Мотор знаком по топ-версиям RS4, RS5, а также моделям Porsche. Силовой агрегат выдаёт 450 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента, на разгонах бензиновому мотору помогает экономить топливо 48-вольтовый стартер-генератор.

Бензиновые S6 и S7 продаются в США, на Ближнем Востоке и в Азии, а в Европе «эски» комплектуются 349-сильным (700 Нм) шестицилиндровым турбодизелем объёмом 3,0 литра. Кроме того, для Европы доступна версия Audi S6 Avant, которая в России не появится.