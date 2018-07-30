На фестивале в Пэббл-Бич компания представит прототип PB 18 e-tron

Пульс

Электрический суперкар Audi: первое изображение

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30 июля 2018

В августе на Конкурсе элегантности в Пэббл-Бич компания Audi представит прототип суперкара с электрической силовой установкой. Дизайн-проект под названием PB 18 e-tron продемонстрирует, каким компания видит «драйверский» автомобиль недалекого будущего.

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Вдохновением для Audi PB 18 e-tron послужил ле-мановский спортпрототип R18 e-tron: использованные в нем технологические решения были перенесены и адаптированы для концепт-кара. Детальной информации о силовой установке пока нет. Вероятно, она появится ближе к дате дебюта.

Электрический суперкар может стать флагманом «зеленой» линейки Audi, первенец которой — кроссовер e-tron — дебютирует уже в сентябре. Одновременно с презентацией вседорожника Audi начнет принимать предварительные заказы на новинку.

Audi e-tron — одна из трех электрических моделей, которые дебютируют до 2020 года. В дилерских центрах на территории США кроссовер появится в первой половине следующего года. Вместе с e-tron Audi представит домашние зарядные станции и соответствующую «экосистему».

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