У электрокаров Audi появятся «заряженные» RS-версии

По данным британского журнала Autocar, для электрической «четырёхдверки» Audi e-tron GT подготовят S- и RS- версию, как для традционных моделей с ДВС. Известно, что новинка разделит платформу PPE с Porsche Taycan, который в топовом исполнении Turbo S выдаёт 761 лошадиную силу, так что у инженеров Audi будет возможность сохранить иерархию.

Концептуальный Audi e-tron GT оснастили двухмоторной силовой установкой общей мощностью 590 лошадиных сил, но базовая серийная версия наверняка получит одномоторную заднеприводную компоновку и меньшую мощность. Ожидается, что Audi покажет «конвейерный» e-tron GT во втором полугодии 2020 года, а «заряженные» модификации появятся в гамме позже.