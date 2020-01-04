Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
22:59

У электрокаров Audi появятся «заряженные» RS-версии

Audi Sport работает над «горячими» модификациями e-tron GT и e-tron Sportback

© Audi RS e-tron GT, неофициальный рендер Autocar
Сергей Ильин
Спортивное подразделение Audi выпустит высокопроизводительную версию четырёхдверного купе e-tron GT и кроссоверов линейки e-tron. Не исключён вариант с переводом на электротягу суперкара R8. Кроме того, будет электрифицирован универсал RS4 Avant: топ-версию оснастят подзаряжаемой гибридной силовой установкой.

По данным британского журнала Autocar, для электрической «четырёхдверки» Audi e-tron GT подготовят S- и RS- версию, как для традционных моделей с ДВС. Известно, что новинка разделит платформу PPE с Porsche Taycan, который в топовом исполнении Turbo S выдаёт 761 лошадиную силу, так что у инженеров Audi будет возможность сохранить иерархию.

Концептуальный Audi e-tron GT оснастили двухмоторной силовой установкой общей мощностью 590 лошадиных сил, но базовая серийная версия наверняка получит одномоторную заднеприводную компоновку и меньшую мощность. Ожидается, что Audi покажет «конвейерный» e-tron GT во втором полугодии 2020 года, а «заряженные» модификации появятся в гамме позже.

Audi e-tron GT Concept`2018

Одной из ближайших электрифицированных новинок RS-семейства может быть подзаряжаемый гибрид на базе Audi RS4 Avant — премьера универсала следующего поколения состоится в течение двух лет.

По слухам, в Audi рассматривают возможность выпуска нового электрического суперкара R8. Модель станет преемником R8 e-tron образца 2015 года и может быть выпущена ограниченным тиражом параллельно с бензиновой версией.

Во второй половине 2019 года подразделение Audi RS подготовило шесть новых моделей. Не обойдётся без новинок и в этом году: спортивный филиал работает над «горячими» версиями электрических кроссоверов e-tron и e-tron Sportback. Вероятно, «заряженная» версия электромобиля не уступит по характеристикам недавно представленному бензиновому вседорожнику RS Q8.

Источник: AutoCar