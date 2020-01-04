У электрокаров Audi появятся «заряженные» RS-версии

По данным британского журнала Autocar, для электрической «четырёхдверки» Audi e-tron GT подготовят S- и RS- версию, как для традционных моделей с ДВС. Известно, что новинка разделит платформу PPE с Porsche Taycan, который в топовом исполнении Turbo S выдаёт 761 лошадиную силу, так что у инженеров Audi будет возможность сохранить иерархию.
Концептуальный Audi e-tron GT оснастили двухмоторной силовой установкой общей мощностью 590 лошадиных сил, но базовая серийная версия наверняка получит одномоторную заднеприводную компоновку и меньшую мощность. Ожидается, что Audi покажет «конвейерный» e-tron GT во втором полугодии 2020 года, а «заряженные» модификации появятся в гамме позже.
Audi e-tron GT Concept`2018
Одной из ближайших электрифицированных новинок RS-семейства может быть подзаряжаемый гибрид на базе Audi RS4 Avant — премьера универсала следующего поколения состоится в течение двух лет.
По слухам, в Audi рассматривают возможность выпуска нового электрического суперкара R8. Модель станет преемником R8 e-tron образца 2015 года и может быть выпущена ограниченным тиражом параллельно с бензиновой версией.
Во второй половине 2019 года подразделение Audi RS подготовило шесть новых моделей. Не обойдётся без новинок и в этом году: спортивный филиал работает над «горячими» версиями электрических кроссоверов e-tron и e-tron Sportback. Вероятно, «заряженная» версия электромобиля не уступит по характеристикам недавно представленному бензиновому вседорожнику RS Q8.