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11:04

Названа дата премьеры купеобразного Audi e-tron Sportback

В продажу электрическое кросс-купе поступит в начале 2020 года

Компания Audi расширяет линейку e-tron: следом за кроссовером на рынок выйдет версия с покатой крышей. По новой информации, она дебютирует на автосалоне в Лос-Анджелесе, который откроется 19 ноября.

В ходе презентации во Франкфурте представители Audi уже не в первый раз продемонстрировали близкий к серийному e-tron Sportback в камуфляжной пленке от поступившего в продажу e-tron новинка отличается покатой крышей. В основе электромобиля лежит модернизированная платформа MLB, а в движение его приводит силовая установка, в состав которой входят два электромотора суммарной мощностью 360 лошадиных сил. Емкость батареи 95 киловатт-часов, что обеспечивает запас хода на уровне 400 километров.

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Предсерийный прототип Audi e-tron Sportback

По неофициальным данным, e-tron Sportback может обзавестись версией от Audi Sport с установкой, включающей три электрических двигателя. В частности, ранее электромобиль с приставкой S в названии был замечен во время тестов на Нюрбургринге.

Обычный e-tron продается на европейском рынке с конца 2018 года. В августе этого года стало известно, что модель получит начальную версию 50 quattro, которая будет стоить примерно 67,3 тысячи евро. Это значительно дешевле нынешнего варианта 55 quattro, который оценивается в 83 350 евро (примерно 5,9 миллиона рублей).

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Электрокроссовер начального уровня получит аккумулятор меньшей емкости 71 киловатт-час и 313-сильную установку. Запас хода такого e-tron составит 299 километров.