Названа дата премьеры купеобразного Audi e-tron Sportback

В ходе презентации во Франкфурте представители Audi уже не в первый раз продемонстрировали близкий к серийному e-tron Sportback в камуфляжной пленке – от поступившего в продажу e-tron новинка отличается покатой крышей. В основе электромобиля лежит модернизированная платформа MLB, а в движение его приводит силовая установка, в состав которой входят два электромотора суммарной мощностью 360 лошадиных сил. Емкость батареи – 95 киловатт-часов, что обеспечивает запас хода на уровне 400 километров.
По неофициальным данным, e-tron Sportback может обзавестись версией от Audi Sport с установкой, включающей три электрических двигателя. В частности, ранее электромобиль с приставкой S в названии был замечен во время тестов на Нюрбургринге.
Обычный e-tron продается на европейском рынке с конца 2018 года. В августе этого года стало известно, что модель получит начальную версию 50 quattro, которая будет стоить примерно 67,3 тысячи евро. Это значительно дешевле нынешнего варианта 55 quattro, который оценивается в 83 350 евро (примерно 5,9 миллиона рублей).
Электрокроссовер начального уровня получит аккумулятор меньшей емкости – 71 киловатт-час – и 313-сильную установку. Запас хода такого e-tron составит 299 километров.