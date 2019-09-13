Названа дата премьеры купеобразного Audi e-tron Sportback

По неофициальным данным, e-tron Sportback может обзавестись версией от Audi Sport с установкой, включающей три электрических двигателя. В частности, ранее электромобиль с приставкой S в названии был замечен во время тестов на Нюрбургринге.

Обычный e-tron продается на европейском рынке с конца 2018 года. В августе этого года стало известно, что модель получит начальную версию 50 quattro, которая будет стоить примерно 67,3 тысячи евро. Это значительно дешевле нынешнего варианта 55 quattro, который оценивается в 83 350 евро (примерно 5,9 миллиона рублей).