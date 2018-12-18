Компактный электрический кроссовер Audi выйдет на рынок одновременно с купе e-tron GT

Компактный кроссовер должен стать одним из самых популярных электрокаров Audi. Его цена по предварительным оценкам составит около 30 тысяч фунтов стерлингов (2,5 миллиона рублей по текущему курсу). Всего к 2025 году в портфолио немецкой марки появится 12 полностью электрический моделей, среди которых будет еще пять кроссоверов.

Представленный на автосалоне в Лос-Анджелесе Audi e-tron GT станет серийным через два года. Электрическое «четырехдверное купе» разработано при участии специалистов Porsche и построено на новой, второй по счету «тележке» e-platform. Audi e-tron GT оснащен двумя синхронными электромоторами. Их суммарная мощность — 590 лошадиных сил. С места до ста километров в час шоу-кар разгоняется за 3,5 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 240 километров в час.