Компактный электрический кроссовер Audi выйдет на рынок одновременно с купе e-tron GT

Издание Autocar пишет, что компактный вседорожник будет построен на модульной платформе MEB, разработанной Volkswagen Group специально для электромобилей. В линейке кроссоверов из Ингольштадта он займет нишу между Q2 и Q3. В дизайне новинки будет прослеживаться связь с е-tron GT: у обеих моделей будет схожая плечевая линия, решетка радиатора, форма воздуховодов.
Компактный кроссовер должен стать одним из самых популярных электрокаров Audi. Его цена по предварительным оценкам составит около 30 тысяч фунтов стерлингов (2,5 миллиона рублей по текущему курсу). Всего к 2025 году в портфолио немецкой марки появится 12 полностью электрический моделей, среди которых будет еще пять кроссоверов.
Представленный на автосалоне в Лос-Анджелесе Audi e-tron GT станет серийным через два года. Электрическое «четырехдверное купе» разработано при участии специалистов Porsche и построено на новой, второй по счету «тележке» e-platform. Audi e-tron GT оснащен двумя синхронными электромоторами. Их суммарная мощность — 590 лошадиных сил. С места до ста километров в час шоу-кар разгоняется за 3,5 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 240 километров в час.