Электрический Audi e-tron GT станет серийным через два года

Благодаря батарее емкостью 90 киловатт-часов запас хода e-tron GT на одной зарядке составляет 400 километров по циклу WLTP. Как и в кроссовере e-tron, до 30 процентов пробега обеспечивается сложной системой рекуперации.

C помощью высокоскоростного терминала зарядить батареи электрокара до 80 процентов можно за 20 минут. Есть поддержка обычных зарядных станций и беспроводной Audi Wireless Charging мощностью 11 киловатт. С ней аккумуляторы автомобиля будут заряжаться всю ночь.