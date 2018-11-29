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13:27

Электрический Audi e-tron GT станет серийным через два года

Четырехдверное купе разработано в сотрудничестве с Porsche

Компания Audi представила на автосалоне в Лос-Анджелесе шоу-кар e-tron GT. Электрическое «четырехдверное купе» разработано при участии специалистов Porsche и построено на новой, второй по счету «тележке» e-platform. Серийный вариант машины представят в ближайшие два года.

С пропорциями классического Gran Turismo электрокар Audi в длину насчитывает 4960 миллиметров, в ширину — 1960 миллиметров, в высоту — 1380 миллиметров. Колесная база составляет 2900 миллиметров. Он ниже, шире и немного короче A7 Sportback. Конструкция кузова e-tron GT представляет собой мультикомпозитную структуру из алюминия, высокопрочных сталей и углепластика. Во внешности электрокара можно найти отсылки к недавним концептам Aicon и PB18 e-tron.

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Audi e-tron GT ориентирован на дальние поездки, поэтому тут есть два багажника: задний на 450 литров и передний объемом 100 литров.

Audi e-tron GT оснащен двумя синхронными электромоторами. Их суммарная мощность — 590 лошадиных сил. Момент динамически распределяется между осями, а также левыми и правыми колесами.

С места до ста километров в час шоу-кар разгоняется за 3,5 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 240 километров в час.

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Благодаря батарее емкостью 90 киловатт-часов запас хода e-tron GT на одной зарядке составляет 400 километров по циклу WLTP. Как и в кроссовере e-tron, до 30 процентов пробега обеспечивается сложной системой рекуперации.

C помощью высокоскоростного терминала зарядить батареи электрокара до 80 процентов можно за 20 минут. Есть поддержка обычных зарядных станций и беспроводной Audi Wireless Charging мощностью 11 киловатт. С ней аккумуляторы автомобиля будут заряжаться всю ночь.

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Серийный электрокар, выполненный по мотивам шоу-кара, представят в 2020-м, а первые поставки клиентам запланированы на 2021 год. Разработкой товарной версии электрического гранд-турера займется подразделение Audi Sport.

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