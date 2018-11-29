Электрический Audi e-tron GT станет серийным через два года

С пропорциями классического Gran Turismo электрокар Audi в длину насчитывает 4960 миллиметров, в ширину — 1960 миллиметров, в высоту — 1380 миллиметров. Колесная база составляет 2900 миллиметров. Он ниже, шире и немного короче A7 Sportback. Конструкция кузова e-tron GT представляет собой мультикомпозитную структуру из алюминия, высокопрочных сталей и углепластика. Во внешности электрокара можно найти отсылки к недавним концептам Aicon и PB18 e-tron.
Audi e-tron GT оснащен двумя синхронными электромоторами. Их суммарная мощность — 590 лошадиных сил. Момент динамически распределяется между осями, а также левыми и правыми колесами.
С места до ста километров в час шоу-кар разгоняется за 3,5 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 240 километров в час.
Благодаря батарее емкостью 90 киловатт-часов запас хода e-tron GT на одной зарядке составляет 400 километров по циклу WLTP. Как и в кроссовере e-tron, до 30 процентов пробега обеспечивается сложной системой рекуперации.
C помощью высокоскоростного терминала зарядить батареи электрокара до 80 процентов можно за 20 минут. Есть поддержка обычных зарядных станций и беспроводной Audi Wireless Charging мощностью 11 киловатт. С ней аккумуляторы автомобиля будут заряжаться всю ночь.
Серийный электрокар, выполненный по мотивам шоу-кара, представят в 2020-м, а первые поставки клиентам запланированы на 2021 год. Разработкой товарной версии электрического гранд-турера займется подразделение Audi Sport.