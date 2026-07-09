Audi передумала устанавливать в новым модели огромные сенсорные экраны

Технический директор Audi Рувен Мор заявил австралийскому изданию GoAuto, что в ближайшие два года бренд начнет внедрять новую концепцию Radical Next. Ее суть — более сдержанное использование дисплеев и усиление тактильных элементов управления.

«В прошлом Audi всегда была лидером в области мультимедийных систем. Мы всегда старались сочетать новейшие технологии с тонкой интеграцией. В будущем мы хотим быть очень сдержанными в размерах дисплеев и тактильных элементах», — цитирует Мора Carscoops.

Причина пересмотра курса — запросы покупателей, особенно в Европе, Северной Америке и Австралии. Водители ценят возможность управлять функциями на ощупь, не отвлекаясь от дороги. Компания также планирует отказаться от имитации материалов: «если элемент выглядит как металл, он должен быть сделан из металла».

Каждый физический орган управления должен иметь «классический Audi-клик, тактильные ощущения и отклик», подчеркнул технический директор.

Изменения не произойдут мгновенно. Готовящиеся к выходу кроссоверы Q7 и Q9 сохранят текущую компоновку, однако в них уже появится отделка натуральным сланцем, что указывает на новое направление. Первыми моделями с обновлёнными интерьерами станут серийный спорткар на базе концепта C, суперкар Nuvolari и будущий электрический Q7 e-tron.

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