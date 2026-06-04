Опасная экономия: почему дешевый фреон в кондиционере способен сжечь автомобиль
По словам эксперта, большинство современных машин рассчитаны на фреоны R134a или R1234yf, у которых строго определены давление, температура кипения и тип масла. Использование дешевых заменителей или смешивание разных типов хладагента нарушает баланс в системе. В результате компрессор и клапаны работают некорректно, возникают перегрев и нестабильное давление.
Особую опасность представляют некачественные заменители на основе пропан-бутана: при утечке такой газ легко воспламеняется от искры проводки или нагретых элементов выхлопной системы. Это создает реальный риск возгорания автомобиля, отметил специалист.
Чмелев призывает водителей не экономить на заправке кондиционера и использовать только рекомендованный производителем тип хладагента.
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