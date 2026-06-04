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Опубликовано 04 июня 2026, 06:12
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Опасная экономия: почему дешевый фреон в кондиционере способен сжечь автомобиль

Fit Service предупредил водителей о риске пожара из-за дешевой заправки кондиционера. Заправка автокондиционера неподходящим хладагентом может привести к пожару или дорогостоящему ремонту. Об этом предупредил Валерий Чмелев, руководитель автосервиса Fit Service.
Кондиционер
Кондиционер
© Нейросеть
Алексей Морозов
Алексей Морозов

По словам эксперта, большинство современных машин рассчитаны на фреоны R134a или R1234yf, у которых строго определены давление, температура кипения и тип масла. Использование дешевых заменителей или смешивание разных типов хладагента нарушает баланс в системе. В результате компрессор и клапаны работают некорректно, возникают перегрев и нестабильное давление.

Особую опасность представляют некачественные заменители на основе пропан-бутана: при утечке такой газ легко воспламеняется от искры проводки или нагретых элементов выхлопной системы. Это создает реальный риск возгорания автомобиля, отметил специалист.

Чмелев призывает водителей не экономить на заправке кондиционера и использовать только рекомендованный производителем тип хладагента.

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Источник:Газета.Ru
Автор:Алексей Морозов
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