Новости
Опубликовано 03 июня 2026, 14:56
1 мин.

Стала известна цена автомобилей нового российского бренда Senat

No Limits: цена первой модели марки Senat будет около 8 млн рублей. Завтра в рамках ПМЭФ состоится презентация автомобилей Senat. Их производство развернут на площадке бывшего завода Toyota, сообщает Telegram-канал No Limits.
Стала известна цена автомобилей нового российского бренда Senat
© нейросеть
Арина Лысенко
Арина Лысенко

Стоимость большого седана (длина 5137 мм) составит около 8 млн рублей. Предусмотрена также лимузинная модификация с прибавкой в 200 мм. Отмечается, что аналогичная модель Hongqi H9, которая, по всей видимости, является донором для этих машин, продаётся по цене порядка 5,5 млн рублей. Все автомобили оснащаются бензиновым мотором (гибридная версия пока не анонсирована). Двигатель развивает 326 л.с. и 450 Нм, а пневмоподвеска входит в базовое оснащение.

Читайте также:

Тюнеры из Mansory превратили Mercedes G-Class в слиток золота на колесах.

В России назвали 10 главных автомобильных новинок мая.

Электрокары в России проезжают в год на четверть меньше бензиновых машин.

Источник:No Limits
Автор:Арина Лысенко
Тег:
#Senat
  1. Motor.ru/
  2. Новости/
  3. Стала известна цена автомобилей нового российского бренда Senat