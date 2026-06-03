Стала известна цена автомобилей нового российского бренда Senat

Стоимость большого седана (длина 5137 мм) составит около 8 млн рублей. Предусмотрена также лимузинная модификация с прибавкой в 200 мм. Отмечается, что аналогичная модель Hongqi H9, которая, по всей видимости, является донором для этих машин, продаётся по цене порядка 5,5 млн рублей. Все автомобили оснащаются бензиновым мотором (гибридная версия пока не анонсирована). Двигатель развивает 326 л.с. и 450 Нм, а пневмоподвеска входит в базовое оснащение.

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