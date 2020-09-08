Шпионы сфотографировали новый электрокар Audi Q4 e-tron на дороге

Новинка построена на той же платформе, что и Volkswagen ID.4. Несмотря на плотный камуфляж, уже можно сделать выводы о дизайне серийного Q4 e-tron: он сохранит пропорции одноимённого концепта, представленного в Женеве в 2019 году, а также габариты (длина шоу-кара составляла 4,59 метра). Однако у прошлогоднего предвестника серийной модели были более узкие наружные зеркала и колёса большего размера.