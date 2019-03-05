Электрический Audi Q4 e-tron: серийный к 2020 году

Компактный Audi Q4 e-tron насчитывает в длину 4,59 метра. Для сравнения, длина серийного e-tron — 4,9 метра. Кроссовер оснащен двумя электромоторами с суммарной отдачей 225 киловатт (306 лошадиных сил), разгоняющими автомобиль до «сотни» за 6,3 секунды. Максимальная скорость Q4 e-tron ограничена электроникой и составляет 180 километров в час. По умолчанию тяга подается только на заднюю ось. Передний электромотор начинает работать лишь при пробуксовке или если бортовыми системами фиксируется недостаточная (или избыточная) поворачиваемость.