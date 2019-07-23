Названы сроки появления обновленного Audi Q7 в России

Трехлитровый турбодизель CVMD, знакомый россиянам по дореформенной модели, выдает налоговыгодные 249 лошадиных сил. Между тем, в Европе дизельной модификации обновленного Q7 положен модернизированный V6 с 48-вольтовой бортовой сетью и стартер-генератором.
Что же касается бензиновых моторов – двухлитрового мощностью 252 и трехлитрового с отдачей 333 силы, то они исчезнут из списка доступных. Это объясняется невысоким спросом на такие версии Audi Q7 в стране.
Пока же Audi Q7 стоит в России от 3 995 000 рублей. Можно предположить, что обновленный кроссовер окажется несколько дороже. В числе основных отличий новинки от прежней модели – дизайн в стиле «старшего» Q8 и Q3 нового поколения.
Для новинки доступны три вида подвески (базовая пружинная, а также адаптивная либо спортивная на пневмобаллонах), цифровая приборная панель, матричные фары HD Matrix LED с 24 интеллектуально управляемыми светодиодами и лазерным модулем дальнего света в качестве опции и система, которая способна поворачивать задние колеса на угол до 5 градусов для большей управляемости. За последнюю также придется доплатить.
До европейских дилеров автомобиль доберется раньше, чем до российских – уже к концу текущего года.