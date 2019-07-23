Названы сроки появления обновленного Audi Q7 в России

Что же касается бензиновых моторов – двухлитрового мощностью 252 и трехлитрового с отдачей 333 силы, то они исчезнут из списка доступных. Это объясняется невысоким спросом на такие версии Audi Q7 в стране.

Пока же Audi Q7 стоит в России от 3 995 000 рублей. Можно предположить, что обновленный кроссовер окажется несколько дороже. В числе основных отличий новинки от прежней модели – дизайн в стиле «старшего» Q8 и Q3 нового поколения.