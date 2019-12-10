Audi Q7 научился заряжаться от розетки

С места до ста версия 60 TFSI e разгоняется за 5,7 секунды, а 55 TFSI e требуется на 0,2 секунды больше. Запас хода на электротяге — 43 километра для обеих машин. Порт зарядки находится на задней левой части кузова. Вседорожник можно подключить к общественным зарядкам либо через фирменный сервис Charging Service получить доступ к 110 000 терминалам по всей Европе.

За оптимальным расходом заряда батареи следит ассистент эффективности PEA. Алгоритм переключения между ДВС и электромотором ориентируется на особенности проложенного маршрута: скоростные ограничения, типы покрытия и рельеф местности. Кроме того, PEA смотрит на близость других машин и решает, когда, например, лучше использовать движение накатом и рекуперировать энергию. Также водителю доступен режим сохранения заряда Hold и принудительное переключение на электротягу.