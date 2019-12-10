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14:35

Audi Q7 научился заряжаться от розетки

На электротяге кроссоверы могут проехать 43 километра

Алексей Носаченко
В линейке Audi появились еще два подзаряжаемых гибрида: к A8, A7 Sportback, A6 и Q5 добавилась пара Q7 – 60 TFSI e и 55 TFSI e. Оба кроссовера оснащены трехлитровой «шестеркой» и встроенным в автоматическую коробку передач электромотором. Машины способны без запуска двигателя проезжать 43 километра.

Основой силовых установок обоих «Ку-седьмых» с шильдиком TFSI e является 3,0-литровый турбомотор, выдающий 340 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента. Его дополняют установленный между двигателем и коробкой передач электромотор (94 киловатта; 350 Нм) и батарея на 17,3 киловатт-часа, состоящая из 14 модулей со 168 призматическими ячейками в каждом. Разница в суммарной отдаче системы: у Q7 60 TFSI e — 456 сил (700 Нм), у Q7 55 TFSI e — 356 сил (600 Нм).

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С места до ста версия 60 TFSI e разгоняется за 5,7 секунды, а 55 TFSI e требуется на 0,2 секунды больше. Запас хода на электротяге — 43 километра для обеих машин. Порт зарядки находится на задней левой части кузова. Вседорожник можно подключить к общественным зарядкам либо через фирменный сервис Charging Service получить доступ к 110 000 терминалам по всей Европе.

За оптимальным расходом заряда батареи следит ассистент эффективности PEA. Алгоритм переключения между ДВС и электромотором ориентируется на особенности проложенного маршрута: скоростные ограничения, типы покрытия и рельеф местности. Кроме того, PEA смотрит на близость других машин и решает, когда, например, лучше использовать движение накатом и рекуперировать энергию. Также водителю доступен режим сохранения заряда Hold и принудительное переключение на электротягу.

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Как на e-tron, все замедления до -0,3 g выполняются электромотором. При резких торможениях подключаются обычные механизмы. Мощность рекуперации гибридных Q7 составляет 80 киловатт. Двигаясь накатом, кроссовер может вернуть в батарею до 25 киловатт электроэнергии.

Audi уже начала принимать заказы на Q7 60 TFSI e и Q7 55 TFSI e в Германии. Первый стоит 89 500 евро (6,3 миллиона рублей), второй — 74 800 евро (5,25 миллиона рублей).