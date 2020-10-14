Audi Q8 обзавелся двумя гибридными версиями

Кроссовер имеет полностью электрический режим движения EV, а также Hybrid, который разделён на три подкатегории: Auto, Hold и Charge. В первом случае система сама выбирает оптимальный режим, переключаясь на электротягу на низких скоростях и подключая ДВС на высоких. Режим Hold позволяет экономить заряд аккумулятора, а Charge – заряжать его во время езды.

Также есть семь стандартных профилей системы Drive Select: Comfort, Efficiency, Auto, Dynamic, Individual, Offroad и Allroad. Последний доступен с адаптивной пневмоподвеской, включённой в список оснащения топовой комплектации. Объём багажников гибридов сокращён на 100 литров по сравнению со стандартным Q8.