Audi отметила 40-летие quattro спецверсией TT RS

TT RS 40 Jahre quattro оснащается 2,5-литровым пятицилиндровым мотором TFSI от Audi Sport, развивающим 400 лошадиных сил и 480 Нм крутящего момента. Мотор агрегатируется с семидиапазонной роботизированной коробкой S tronic и системой постоянного полного привода c многодисковой муфтой, распределяющей мощность между осями. Максимальная скорость лимитированного купе стандартная и составляет 280 километров в час, а на разгон до первой «сотни» уходит 3,7 секунды.
Кузов «юбилейной» TT RS 40 Jahre quattro выкрашен в белый цвет Alpine, отсылающий к трековым моделям марки. Наклейки на капоте, плечевой линии, крыше и корме повторяют оформление спецверсии Audi Sport quattro S1, на которой немецкий автогонщик Вальтер Рёрль одержал победу в заезде на горе Пайкс Пик в 1987 году. Двери украшены крупными наклейками с надписью quattro, надпись «40 Jahre quattro» украшает задние боковые окна.
Фото: Audi
Особый обвес, протестированный в аэродинамической трубе, включает в себя отделанные карбоном вентиляционные отверстия на капоте, глянцево-чёрные вставки фартука и переднего сплиттера. Сзади имеются чёрное антикрыло и диффузор.
Фото: Audi
Дверные карты и рулевое колесо отделаны чёрной алькантарой, а спортивные сиденья обиты кожей Nappa c логотипом спецверсии. Задние сиденья четырёхместного салона можно по запросу заменить на карбоновую поперечину, которая снизит вес автомобиля примерно на 16 килограммов и повысит жёсткость на кручение. На насадке рычага коробки передач указан порядковый номер экземпляра – от 1 до 40.
Audi TT RS 40 Jahre quattro появится в продаже только в Германии. Стоимость лимитированного купе составит 114 040 евро (более 10,4 миллиона рублей по текущему курсу).
В конце сентября Audi представила спецверсию R8 Green Hell Edition, названную в честь гоночной трассы Нюрбургринг. Маркетологи немецкой фирмы использовали неофициальное прозвище «Северной петли» – Green Hell, то есть в переводе с английского «Зелёный ад».