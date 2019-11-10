Видео: Audi поделилась ностальгической рекламой, снятой 25 лет назад

Хроника 1994 года с оригинальной графикой и антуражем спустя четверть века смотрится на одном дыхании: Hi-Fi стереомагнитола с кассетным проигрывателем в базовой комплектации считается показателем богатства оснащения, а такие обыденные сегодня опции, как кондиционер или электростеклоподъёмники, воспринимаются элементом роскоши.

Особый штрих — обыгрывание роли Porsche в доводке RS2 Avant: инженеры компании из Ингольштадта гордятся сотрудничеством и приглашают в качестве эксперта знаменитого немецкого гонщика, тест-пилота Volkswagen Ханса-Йоахима Штука. Красной нитью через видео проходит то, что герой ролика — Audi RS2 Avant — официально в США не продавался.