Самые мощные версии Audi RS нужно будет заряжать от розетки

В беседе с американскими журналистами Хоффманн не называл модели напрямую, но можно предположить, что первыми в линейке RS новую технологию получат RS6 и RS7 в версии Performance. Догадки СМИ не опроверг руководитель отдела технического развития Audi Sport Виктор Ундерберг: специалист подчеркнул, что спрос на высокопроизводительные версии есть и компания готова работать над расширением гаммы.

Технические подробности будущих моделей официально не раскрываются, но не исключено, что Audi RS получат электрический «довесок» от ранее представленных моделей семейства TFSI e. В таком случае под полом багажника появится тяговый аккумулятор ёмкостью 14,1 киловатт-часов, а общая мощность установки с бензиновым 4,0-литровым V8 в основе возрастёт примерно на 140 лошадиных сил. Инсайдеры утверждают, что первый Audi Performance PHEV рассекретят в течение 2020 года.