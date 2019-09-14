Самые мощные версии Audi RS нужно будет заряжать от розетки

В беседе с американскими журналистами Хоффманн не называл модели напрямую, но можно предположить, что первыми в линейке RS новую технологию получат RS6 и RS7 в версии Performance. Догадки СМИ не опроверг руководитель отдела технического развития Audi Sport Виктор Ундерберг: специалист подчеркнул, что спрос на высокопроизводительные версии есть и компания готова работать над расширением гаммы.
Технические подробности будущих моделей официально не раскрываются, но не исключено, что Audi RS получат электрический «довесок» от ранее представленных моделей семейства TFSI e. В таком случае под полом багажника появится тяговый аккумулятор ёмкостью 14,1 киловатт-часов, а общая мощность установки с бензиновым 4,0-литровым V8 в основе возрастёт примерно на 140 лошадиных сил. Инсайдеры утверждают, что первый Audi Performance PHEV рассекретят в течение 2020 года.
Если топ-исполнения Performance получат мощную гибридную надстройку, стратегия Audi RS будет схожа с развитием линейки Porsche Panamera и Cayenne с модификациями Turbo S E-Hybrid на вершине гаммы.
Что касается ближайшей премьеры Audi RS, то до конца года свет увидит флагманский кроссовер RS Q8. Вероятно, премьера вседорожника состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе, а техническую начинку модель унаследует у RS6 и RS7.