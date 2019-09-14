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23:59

Самые мощные версии Audi RS нужно будет заряжать от розетки

Первым подзаряжаемым гибридом Audi Sport может стать новый универсал RS6

© Audi
Управляющий директор Audi Sport Оливер Хоффманн подтвердил дальнейшую электрификацию «заряженных» моделей Audi. Топ-менеджер дал понять, что подзаряжемую гибридную силовую установку получат спецверсии RS-серии, которые станут «шагом вперед по сравнению с базовыми автомобилями линейки».

В беседе с американскими журналистами Хоффманн не называл модели напрямую, но можно предположить, что первыми в линейке RS новую технологию получат RS6 и RS7 в версии Performance. Догадки СМИ не опроверг руководитель отдела технического развития Audi Sport Виктор Ундерберг: специалист подчеркнул, что спрос на высокопроизводительные версии есть и компания готова работать над расширением гаммы.

Технические подробности будущих моделей официально не раскрываются, но не исключено, что Audi RS получат электрический «довесок» от ранее представленных моделей семейства TFSI e. В таком случае под полом багажника появится тяговый аккумулятор ёмкостью 14,1 киловатт-часов, а общая мощность установки с бензиновым 4,0-литровым V8 в основе возрастёт примерно на 140 лошадиных сил. Инсайдеры утверждают, что первый Audi Performance PHEV рассекретят в течение 2020 года.

Если топ-исполнения Performance получат мощную гибридную надстройку, стратегия Audi RS будет схожа с развитием линейки Porsche Panamera и Cayenne с модификациями Turbo S E-Hybrid на вершине гаммы.

Что касается ближайшей премьеры Audi RS, то до конца года свет увидит флагманский кроссовер RS Q8. Вероятно, премьера вседорожника состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе, а техническую начинку модель унаследует у RS6 и RS7.

Источник: Road & Track