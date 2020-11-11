Audi RS 6 превратился в ретро-универсал с боковым выхлопом

За основу проекта Audi RS 6 GTO в компании взяли 720-сильный гоночный Audi 90 Quattro IMSA GTO 1989 года. Седан оборудовался 2,2-литровым бензиновым турбомотором, который работал в паре с шестиступенчатой «механикой». До «сотни» модель разгонялась за 3,1 секунды. Максимальная скорость составляла 310 километров час.
Трековый Audi 90 создавали специально для серии американских кольцевых гонок IMSA GT. Немецкий седан принял участие лишь в сезоне 1989 года. К тому же, инженеры не успели построить машину к началу чемпионата, поэтому команда вынужденно пропустила несколько первых заездов. В результате пилоты Ауди выиграли семь этапов, но так и не сумели занять призовые места.
Фото: Audi
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Созданный в честь 40-летия фирменного полного привода quattro проект RS 6 GTO получил характерную для гоночного Audi 90 ливрею, боковой выхлоп, а также похожие белые колпаки колесных дисков.
В салоне прототипа инженеры разместили два ковшеобразных спортивных кресла с многоточечными ремнями, а вместо заднего дивана установили каркас безопасности.
В настоящее время «винтажный» Audi RS 6 GTO существует только в виде компьютерной модели. Однако не исключено, что в будущем компания построит хотя бы один такой универсал, который смогут показывать на специализированных выставках и в автомобильных музеях.
В середине октября, в честь 40-летия фирменного полного привода Audi представила лимитированную версию Audi TT RS второго поколения под названием 40 Jahre quattro (40 лет quattro). Кузов «юбилейной» спецверсии выкрашен в белый цвет Alpine, отсылающий к трековым моделям марки.