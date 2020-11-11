Audi RS 6 превратился в ретро-универсал с боковым выхлопом

За основу проекта Audi RS 6 GTO в компании взяли 720-сильный гоночный Audi 90 Quattro IMSA GTO 1989 года. Седан оборудовался 2,2-литровым бензиновым турбомотором, который работал в паре с шестиступенчатой «механикой». До «сотни» модель разгонялась за 3,1 секунды. Максимальная скорость составляла 310 километров час.

Трековый Audi 90 создавали специально для серии американских кольцевых гонок IMSA GT. Немецкий седан принял участие лишь в сезоне 1989 года. К тому же, инженеры не успели построить машину к началу чемпионата, поэтому команда вынужденно пропустила несколько первых заездов. В результате пилоты Ауди выиграли семь этапов, но так и не сумели занять призовые места.