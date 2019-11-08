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17:53

Под маркой Aurus будут выпускать яхты, часы, сейфы и канцтовары

Производитель автомобилей для первых лиц государства зарегистрировал новую торговую марку для аксессуаров

В базе Роспатента появился документ о регистрации товарного знака Aurus Design. Из него следует, что под этой маркой на рынке могут появиться яхты, поезда (рельсовые транспортные средства), катера, корабли и яхты, а также открытки и многое другое.

В заявке указаны, помимо прочего, скутеры и гироскутеры, самолеты-амфибии, беспилотники, электромобили, ювелирные изделия, в том числе часы, карандаши и ручки, посуда, одежда, игрушки и пепельницы. Для всех этих продуктов был создан собственный логотип: надпись Aurus Design, выполненная в фирменном стиле бренда. Когда эти аксессуары поступят в продажу и сколько будут стоить, не уточняется.

Летом этого года был представлен вертолет «Ансат» в комплектации супер-люкс «by Aurus». Такое судно оснащается двумя моторами Pratt & Whitney PW-207K американской разработки. Мощность каждого составляет 630 лошадиных сил.

В августе Aurus объявил стартовую цену «гражданского» седана Aurus Senat, который может заказать любой желающий: автомобиль стоит от 18 миллионов рублей. Это дороже ближайшего конкурента – топового 630-сильного Maybach S 650, который оценивается в 15 миллионов.

Источник: Роспатент