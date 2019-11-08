Под маркой Aurus будут выпускать яхты, часы, сейфы и канцтовары

В заявке указаны, помимо прочего, скутеры и гироскутеры, самолеты-амфибии, беспилотники, электромобили, ювелирные изделия, в том числе часы, карандаши и ручки, посуда, одежда, игрушки и пепельницы. Для всех этих продуктов был создан собственный логотип: надпись Aurus Design, выполненная в фирменном стиле бренда. Когда эти аксессуары поступят в продажу и сколько будут стоить, не уточняется.

Летом этого года был представлен вертолет «Ансат» в комплектации супер-люкс «by Aurus». Такое судно оснащается двумя моторами Pratt & Whitney PW-207K американской разработки. Мощность каждого составляет 630 лошадиных сил.