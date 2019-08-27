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12:32

Представлен вертолет Aurus

«Ансат» обзавелся комплектацией супер-люкс «by Aurus»

© ТАСС/Пресс-служба холдинга «Вертолеты России»
На авиасалоне МАКС состоялась премьера вертолета «Ансат» с салоном повышенной комфортности в стилистике моделей Aurus. В проекте принимали участие создатели «Аурусов» из ФГУП НАМИ.

Такой «Ансат» обладает самой большой кабиной в своем классе. Специалисты из Aurus с помощью компьютерного моделирования разработали для вертолета оптимальные эргономические решения, а затем провели тесты новинки с участием людей с различными антропометрическими параметрами.

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Фото: Пресс-служба холдинга «Вертолеты России»

О появлении вертолета от Aurus стало известно летом этого года. Тогда руководитель госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что обратился в Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) с просьбой «дать дизайнера, который оформит кабину вертолета в стиле автомобилей Aurus».

Вертолет «Ансат»

Сам «Ансат» выпускается с 2013 года на Казанском вертолетном заводе и оснащается двумя моторами Pratt & Whitney PW-207K американской разработки. Мощность каждого составляет 630 лошадиных сил.

Кроме того, осенью 2018 года появилась информация о том, что двигатель от автомобилей Aurus планируется ставить на самолеты. Методология адаптации силовой установки для авиации прорабатывается усилиями Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. П.И. Баранова.

Источник: ТАСС