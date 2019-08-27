Представлен вертолет Aurus

О появлении вертолета от Aurus стало известно летом этого года. Тогда руководитель госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что обратился в Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) с просьбой «дать дизайнера, который оформит кабину вертолета в стиле автомобилей Aurus».