Представлен вертолет Aurus

Такой «Ансат» обладает самой большой кабиной в своем классе. Специалисты из Aurus с помощью компьютерного моделирования разработали для вертолета оптимальные эргономические решения, а затем провели тесты новинки с участием людей с различными антропометрическими параметрами.
Фото: Пресс-служба холдинга «Вертолеты России»
О появлении вертолета от Aurus стало известно летом этого года. Тогда руководитель госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что обратился в Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) с просьбой «дать дизайнера, который оформит кабину вертолета в стиле автомобилей Aurus».
Сам «Ансат» выпускается с 2013 года на Казанском вертолетном заводе и оснащается двумя моторами Pratt & Whitney PW-207K американской разработки. Мощность каждого составляет 630 лошадиных сил.
Кроме того, осенью 2018 года появилась информация о том, что двигатель от автомобилей Aurus планируется ставить на самолеты. Методология адаптации силовой установки для авиации прорабатывается усилиями Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. П.И. Баранова.