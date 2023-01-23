Российский Aurus выпустит электрокар

«Если у нас на сегодняшний день нет технологий утилизации всех узлов и агрегатов электромобиля, то тогда нужно стремиться к тому, чтобы умные головы создали технологию его утилизации», — сказала Абрамченко в интервью РИА «Новости». Ни подробностей, ни примерного срока появления в модельном ряду Aurus электрического варианта она не раскрыла.

О «батарейном» Aurus речь заходит не впервые. Еще летом 2021 года директор по маркетингу ФГУП НАМИ Дамир Каримов заявил, что в течение следующих нескольких лет будет прорабатываться возможность создания автомобиля на полностью электрический платформе. По его словам, нынешняя гибридная силовая установка уже подтверждает «серьезные компетенции НАМИ» в области работы с электромоторами, и электрокар может стать следующей ступенью развития.