Российский Aurus выпустит электрокар

Российский Aurus выпустит электрокарКогда люксовый автомобиль получит «батарейную» версию, пока неизвестно
В линейку российского бренда Aurus планируется добавить электрический автомобиль, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера РФ Викторию Абрамченко. По ее словам, «Аурусы» собираются выпускать с электрическими силовыми установками: за такими технологиями будущее, так как ископаемые источники энергии постепенно истощаются. Однако перед тем, как перевести машины на электричество, необходимо решить вопрос утилизации отслуживших батарей, сказала вице-премьер.
«Если у нас на сегодняшний день нет технологий утилизации всех узлов и агрегатов электромобиля, то тогда нужно стремиться к тому, чтобы умные головы создали технологию его утилизации», — сказала Абрамченко в интервью РИА «Новости». Ни подробностей, ни примерного срока появления в модельном ряду Aurus электрического варианта она не раскрыла.
О «батарейном» Aurus речь заходит не впервые. Еще летом 2021 года директор по маркетингу ФГУП НАМИ Дамир Каримов заявил, что в течение следующих нескольких лет будет прорабатываться возможность создания автомобиля на полностью электрический платформе. По его словам, нынешняя гибридная силовая установка уже подтверждает «серьезные компетенции НАМИ» в области работы с электромоторами, и электрокар может стать следующей ступенью развития.
Также в планах значился другой альтернативный Aurus — водородомобиль, прототип которого был представлен в Татарстане в мае 2021 года. В том же году была обозначена дата готовности серьезного образца — 2024 год. Согласно информации от разработчика, демонстрационный седан разгоняется с места до 100 километров в час за четыре секунды вместо шести, которые требуются гибридным «Аурусам», и способен проехать до 600 километров без дозаправки.
Пока же автомобили Aurus оснащаются 4,4-литровым бензиновым V8 мощностью 598 лошадиных сил, работающим в паре 62-сильным электродвигаталем.