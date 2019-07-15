Названа дата дебюта вертолета Aurus

Что же касается автомобилей Aurus, то в настоящее время они производятся небольшими партиями на сборочном предприятии НАМИ. Однако уже через год производство будет перенесено на завод Ford Sollers в «Алабуге». Ранее стало известно, что цена лимузина Aurus Senat L700 составит около 18 миллионов рублей