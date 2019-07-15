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17:44

Названа дата дебюта вертолета Aurus

Речь идет о легком вертолете «Ансат» в комплектации супер-люкс «by Aurus»

Премьера вертолета «Ансат» с оформлением в стиле «Аурус» состоится в рамках авиасалоне МАКС-2019. Выставка пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября.
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О новинке известно, что она ориентирована на рынок корпоративных и VIP-перевозок, а в ее разработке принимали участие как специалисты холдинга «Вертолеты России», так и представители НАМИ. Ранее сообщалось, что «Ансат» получит салон, выполненный в стилистике автомобилей «Аурус».

Вертолет «Ансат»

Сам «Ансат» выпускается на мощностях Казанского вертолетного завода с 2013 года и представляет собой аппарат с двумя двигателями Pratt & Whitney PW-207K американской разработки. Отдача каждого мотора составляет 630 лошадиных сил, что позволяет вертолету разгоняться до 250 километров в час.

Салон автомобиля Aurus

Что же касается автомобилей Aurus, то в настоящее время они производятся небольшими партиями на сборочном предприятии НАМИ. Однако уже через год производство будет перенесено на завод Ford Sollers в «Алабуге». Ранее стало известно, что цена лимузина Aurus Senat L700 составит около 18 миллионов рублей

Осенью 2018 года стало известно, что двигатель от автомобилей Aurus планируется устанавливать на самолеты. Методология адаптации силовой установки для авиации прорабатывается усилиями Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. П.И. Баранова.

Источник: РИА «Новости»
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