Раскрыта внешность внедорожника Aurus Komendant

Судя по патенту, «товарный» Komendant экстерьером и пропорциями аналогичен предсерийным прототипам, ранее попадавшим в объектив фотошпионов во время дорожных тестов в Астрахани и Швеции.

Дизайн люксового внедорожника выполнен в фирменном стиле Aurus, общем для всех моделей марки: массивную переднюю часть венчает вертикально ориентированная решетка радиатора с тонкими ламелями и воздухозаборники в толстых хромированных рамках. Корма ожидаемо получила собственное оформление с иным бампером, квадратными патрубками выхлопной системы и спойлером над пятой дверью.