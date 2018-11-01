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13:23

«Аурусы» распродали на два года вперед

Сколько всего автомобилей было заказано, пока не уточняется

Автомобили марки Aurus раскуплены на два года вперед. Об этом рассказал глава компании Sollers Вадим Швецов на форуме Vestifinance. При этом топ-менеджер не уточнил, сколько всего машин было заказано.

«Могу вам с гордостью сказать, что ни на 2019, ни на 2020 год уже возможности купить автомобиль Aurus нет, потому что мы переподписаны на два года вперед. Это говорит о том, что интерес к этому вызову — производству в России современных автомобилей люксового класса — высок», – цитирует Швецова агентство «РИА Новости».

Сейчас сборкой «Аурусов» занимается НАМИ. Планируемый объем производства — 300 автомобилей в год. Все модели комплектуется гибридной силовой установкой. В ее состав входит «восьмерка» 4.4 мощностью 600 сил, электрический мотор-генератор и девятидиапазонный «автомат», разработанный московской фирмой КАТЕ.

Недавно руководство марки было принято решение адаптировать этот мотор для установки в самолеты, а заместитель главы Минпромторга Александр Морозов предложил оснащать коробками Aurus модели Bentley.

Ранее сообщалось, что в свободную продажу «Аурусы» поступят в следующем году. Средняя цена машин составит 10 миллионов рублей.

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