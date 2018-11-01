«Аурусы» распродали на два года вперед

«Могу вам с гордостью сказать, что ни на 2019, ни на 2020 год уже возможности купить автомобиль Aurus нет, потому что мы переподписаны на два года вперед. Это говорит о том, что интерес к этому вызову — производству в России современных автомобилей люксового класса — высок», – цитирует Швецова агентство «РИА Новости».

Сейчас сборкой «Аурусов» занимается НАМИ. Планируемый объем производства — 300 автомобилей в год. Все модели комплектуется гибридной силовой установкой. В ее состав входит «восьмерка» 4.4 мощностью 600 сил, электрический мотор-генератор и девятидиапазонный «автомат», разработанный московской фирмой КАТЕ.

Недавно руководство марки было принято решение адаптировать этот мотор для установки в самолеты, а заместитель главы Минпромторга Александр Морозов предложил оснащать коробками Aurus модели Bentley.

Ранее сообщалось, что в свободную продажу «Аурусы» поступят в следующем году. Средняя цена машин составит 10 миллионов рублей.