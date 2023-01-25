Электрокары помогут сохранить немецкие автобаны безлимитными

Вопрос об установке ограничения максимальной скорости на автобанах поднимается с 1952 года, когда правительственный лимит в Западной Германии был снят. Опрос, проведенный около года назад, показал, что большинство немцев поддерживает введение ограничений из-за заботы об экологии: большая скорость означает больший расход топлива — следовательно, и увеличенный объем вредных выбросов в атмосферу.

Лимит скорости также рассматривают о средство снижения энергопотребления в Германии из-за сокращения поставок нефти и газа. Правительства европейских стран ищут способы сэкономить энергию. Так, в Швейцарии в конце прошлого года задумались ввести запрет на поездки на электрокарах, если в них нет необходимости. Его, однако, так и не ввели после шквала критики: в частности, импортеры опасались, что ограничения сведут на нет долгие усилия по продвижению «батарейных» машин.