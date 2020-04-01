В России возобновили программы льготного автокредитования

Выделенных государством пяти миллиардов рублей не хватит на субсидии в течение всего года — если спрос на автомобили будет сравним с показателями 2019-го, то целевые средства будут израсходованы до конца мая. Для сравнения в прошлом году на госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» было потрачено в совокупности около 9,4 миллиарда рублей — господдержка позволила россиянам приобрести более 100 тысяч машин.