В России возобновили программы льготного автокредитования

Выделенных государством пяти миллиардов рублей не хватит на субсидии в течение всего года — если спрос на автомобили будет сравним с показателями 2019-го, то целевые средства будут израсходованы до конца мая. Для сравнения в прошлом году на госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» было потрачено в совокупности около 9,4 миллиарда рублей — господдержка позволила россиянам приобрести более 100 тысяч машин.
В 2020 году Минпромторг сохранит условия участия в госпрограммах: получить скидку в 10 процентов на оплату первого взноса при покупке в кредит нового автомобиля отечественного производства общей стоимостью до одного миллиона рублей смогут граждане России, приобретающие первый автомобиль или многодетные семьи с двумя или более детьми.
Субсидия позволит скомпенсировать подорожание новых автомобилей из-за повышения утильсбора — по оценкам экспертов, в среднем стоимость машин на российском рынке увеличится на пять процентов. Цена бюджетных моделей возрастёт меньше: например, новые Lada станут дороже на 2,3 процента.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, по итогам десяти месяцев 2019 года в нашей стране число регистраций новых машин снизилось более чем на два процента. В ноябре рынок «просел» на 6,4 процента относительно аналогичного периода 2018 года — дилерам удалось реализовать всего 156 800 новых автомобилей.