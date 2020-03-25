Новый гиперкар Lamborghini показали на видео

Обычно Squadra Corse отвечает за постройку машин для чемпионата Lamborghini Super Trofeo, но в портфолио подразделения есть и дорожный суперкар. Первый и пока единственный проект такого рода — штучный SC18. Купе построено по спецзаказу и заимствует детали от трековых машин. Оно оснащено 6,5-литровым атмосферным V12 от Aventador SVJ, выдающим 770 сил и 720 Нм момента, и семиступенчатым «роботом» ISR с переписанной программой управления.