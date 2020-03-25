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18:01

Новый гиперкар Lamborghini показали на видео

Новинка дебютирует до конца года

Алексей Носаченко
Компания Lamborghini организовала очередную «утечку» с целью показать испытания нового трекового гиперкара, разработанного совместными усилиями автоспортивного подразделение Squadra Corse и дизайн-центра Centro Stile. Тестовые заезды двухдверки проводились на гоночном треке в Италии на несколько недель до того, как в стране был объявлен карантин из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2.

В официальных сообщениях трековый гиперкар фигурирует под именем Lamborghini V12, хотя ранее предполагалось, что он будет называться Aventador SVR. Купе построено на базе дорожной модификации SVJ и оснащено форсированным до 830 лошадиных сил атмосферным двигателем V12 6.5, совмещенным с шестиступенчатой «секвенталкой» Xtrac. Инсайдеры утверждают, что новинка станет последним двенадцатицилиндровым Lamborghini без гибридного довеска. Тираж модели не превысит 40 экземпляров, а публичный дебют по прогнозам должен состояться до конца года.

От гражданского «Авентадора» трековая двухдверка будет отличаться новым аэродинамическим обвесом: передним бампером с канардами и сплиттером, воздухозаборником на крыше и массивным фиксированным антикрылом. Заодно купе достанется самоблокирующийся механический дифференциал. Силовая структура Lamborghini V12 соответствует требованиями безопасности FIA.

Lamborghini SC18

Обычно Squadra Corse отвечает за постройку машин для чемпионата Lamborghini Super Trofeo, но в портфолио подразделения есть и дорожный суперкар. Первый и пока единственный проект такого рода — штучный SC18. Купе построено по спецзаказу и заимствует детали от трековых машин. Оно оснащено 6,5-литровым атмосферным V12 от Aventador SVJ, выдающим 770 сил и 720 Нм момента, и семиступенчатым «роботом» ISR с переписанной программой управления.