Новый гиперкар Lamborghini показали на видео

В официальных сообщениях трековый гиперкар фигурирует под именем Lamborghini V12, хотя ранее предполагалось, что он будет называться Aventador SVR. Купе построено на базе дорожной модификации SVJ и оснащено форсированным до 830 лошадиных сил атмосферным двигателем V12 6.5, совмещенным с шестиступенчатой «секвенталкой» Xtrac. Инсайдеры утверждают, что новинка станет последним двенадцатицилиндровым Lamborghini без гибридного довеска. Тираж модели не превысит 40 экземпляров, а публичный дебют по прогнозам должен состояться до конца года.
От гражданского «Авентадора» трековая двухдверка будет отличаться новым аэродинамическим обвесом: передним бампером с канардами и сплиттером, воздухозаборником на крыше и массивным фиксированным антикрылом. Заодно купе достанется самоблокирующийся механический дифференциал. Силовая структура Lamborghini V12 соответствует требованиями безопасности FIA.
Обычно Squadra Corse отвечает за постройку машин для чемпионата Lamborghini Super Trofeo, но в портфолио подразделения есть и дорожный суперкар. Первый и пока единственный проект такого рода — штучный SC18. Купе построено по спецзаказу и заимствует детали от трековых машин. Оно оснащено 6,5-литровым атмосферным V12 от Aventador SVJ, выдающим 770 сил и 720 Нм момента, и семиступенчатым «роботом» ISR с переписанной программой управления.