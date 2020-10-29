Японский дизайнер превратил Lamborghini Aventador S в арт-объект

Идея создать спецверсию Aventador S в стиле Ямамото пришла в голову шеф-дизайнеру итальянской марки Мите Боркерту, когда он увидел коллекцию японца в Париже – по его словам, он был впечатлён контрастом чёрного, белого и красного цветов. К премьере суперкара Ямамото также подготовил капсульную коллекцию одежды, в которую вошли пальто, куртка-бомбер и худи. Она оформлена в том же ключе, что и купе, – с красными и белыми мазками и автографом под логотипом Lamborghini.