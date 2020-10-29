Японский дизайнер превратил Lamborghini Aventador S в арт-объект

Идея создать спецверсию Aventador S в стиле Ямамото пришла в голову шеф-дизайнеру итальянской марки Мите Боркерту, когда он увидел коллекцию японца в Париже – по его словам, он был впечатлён контрастом чёрного, белого и красного цветов. К премьере суперкара Ямамото также подготовил капсульную коллекцию одежды, в которую вошли пальто, куртка-бомбер и худи. Она оформлена в том же ключе, что и купе, – с красными и белыми мазками и автографом под логотипом Lamborghini.
«Суперкары Lamborghini с их неподражаемой внешностью мгновенно узнаваемы. Поэтому я рад видеть плоды нашей коллаборации, подчёркивающие уникальность, вневременность и безграничную страсть, присущие обоим нашим брендам», – сказал Ямамото.
Aventador S, превращённый в арт-объект, дебютировал на открытии Lamborghini Lounge в Токио – второго в мире пространства итальянской марки для проведения мероприятий после нью-йоркского. Там также расположена студия дизайна Ad Personam, где клиенты могут персонализировать свой Lamborghini.
Фото: Lamborghini
Дрэг-гонка: Lamborghini Aventador SVJ против Huracan Performante
Aventador S приводит в движение 6,5-литровый атмосферный мотор V12, развивающий до 740 лошадиных сил и 690 Нм крутящего момента. Пару двигателю составляет семидиапазонная роботизированная коробка. До 100 километров в час суперкар разгоняется за три секунды, а максимальная скорость составляет 350 километров в час.
Летом Lamborghini представила эксклюзивный Aventador SVJ Roadster под названием Xago Edition, тираж которого составит всего 10 экземпляров. Лейтмотивом в его облике стали шестиугольники, вдохновлённые необычной формой облаков на Сатурне.