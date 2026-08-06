Новости
Опубликовано 06 августа 2026, 09:57
1 мин.

Автодом объяснил, почему современные моторы чувствительны к жаре

Автодом: отказ датчиков и нарушение работы турбонаддува ведут к перегреву мотора. Директор по послепродажному обслуживанию Автодом Алтуфьево Роман Тимашов в беседе с «Газетой.Ru» назвал четыре ключевые причины перегрева двигателя в летнюю жару.
Перегрев двигателя автомобиля
Перегрев двигателя автомобиля
© Нейросеть
Алексей Морозов
Алексей Морозов

По словам эксперта, главная опасность для мотора исходит от системы охлаждения — проблемы могут варьироваться от утечек жидкости и выхода из строя помпы или термостата до засорения радиаторов и сильного загрязнения двигателя, что нарушает нормальный теплообмен.

Второй фактор — перегрев топливной системы, из-за которого в магистрали образуются паровые пробки, и топливо начинает подаваться неравномерно.

Третья причина, особенно критичная для современных автомобилей, напичканных электроникой, — перегрев блока управления двигателем и датчиков.

Замыкает список снижение эффективности турбонаддува: в жару воздух становится разреженным, а засоренный интеркулер не справляется с охлаждением, что ведет к потере мощности и перегреву.

Чтобы избежать дорогостоящего ремонта, эксперт рекомендует водителям регулярно следить за чистотой подкапотного пространства и радиаторов, а также проходить плановое техническое обслуживание каждые 10 тыс. километров с обязательной проверкой системы охлаждения на предмет течей и заменой масла.

Читайте также:

Источник:Газета.Ru
Автор:Алексей Морозов
Тег:
#Автопром
  1. Motor.ru/
  2. Новости/
  3. Автодом объяснил, почему современные моторы чувствительны к жаре