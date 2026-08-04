Россиянам напомнили о представительском Hyundai стоимостью 300 тысяч рублей
Эксперты журнала Motor отмечают, что на фоне резкого удорожания современных автомобилей покупатели все чаще обращают внимание на этот редкий корейский комфортабельный седан, выпускавшийся с 1998 по 2005 год.
Стоимость живых экземпляров Hyundai XG на вторичном рынке варьируется в среднем от 300 до 600 тыс. рублей в зависимости от года выпуска и технического состояния.
Главными достоинствами модели остаются безрамочные двери, просторный кожаный салон с деревянными вставками и мягкая «американская» подвеска.
Автомобили оснащались выносливыми бензиновыми двигателями V6 объемом 2.5 и 3.0 литра, которые легко преодолевают отметку в 500 тыс. км при должном уходе.
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Основная проблема Hyundai XG в 2026 году — это возраст и дефицит кузовных деталей. Найти новые элементы экстерьера или редкие запчасти на разборках становится все сложнее.
Тем не менее, базовая техническая база унифицирована с популярной Sonata, что значительно удешевляет плановое обслуживание ходовой части и мотора.
Журнал Motor рекомендует рассматривать Hyundai XG тем, кто ищет максимальный уровень комфорта за минимальные деньги, но готов уделять время на поиск специфических комплектующих.
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