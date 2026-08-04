Эксперты журнала Motor отмечают, что на фоне резкого удорожания современных автомобилей покупатели все чаще обращают внимание на этот редкий корейский комфортабельный седан, выпускавшийся с 1998 по 2005 год.

Стоимость живых экземпляров Hyundai XG на вторичном рынке варьируется в среднем от 300 до 600 тыс. рублей в зависимости от года выпуска и технического состояния.

Главными достоинствами модели остаются безрамочные двери, просторный кожаный салон с деревянными вставками и мягкая «американская» подвеска.

Автомобили оснащались выносливыми бензиновыми двигателями V6 объемом 2.5 и 3.0 литра, которые легко преодолевают отметку в 500 тыс. км при должном уходе.