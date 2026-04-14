«Автодор» внедрил ИИ для выявления водителей с телефоном в руках

«Используем ИИ для анализа дорожной обстановки. Помогают аварийные комиссары — сейчас 164 экипажа. На автомобилях аваркомов установлены комплексы фотовидеофиксации (четыре штуки), фиксирующие значительное превышение скорости на М-4 „Дон“, М-11 „Нева“ и М-12 „Восток“. В этом году расширим возможности — комплексы будутфиксировать остановку на обочине, водителей без ремней и использование телефона за рулем», — сказал он.

Петушенко отметил, что по итогам 2025 года аварийность на трассах «Автодора» снизилась на 11,4% при росте сети почти на тысячу километров, а число погибших сократилось на 18%.

Говоря о других мерах повышения безопасности, глава компании напомнил о внедрении музыкальной разметки: с 2024 года она нанесена на М-11, а в прошлом году появилась на трех участках в Нижегородской и Владимирской областях. Чтобы услышать на таком участке знаменитую «Калинку-Малинку», нужно ехать с разрешенной скоростью, и с момента нанесения разметки на указанных участках М-12 не зафиксировано ни одного ДТП.

