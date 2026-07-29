Похож на Defender: в России появился новый дизельный внедорожник

Под капотом установлен двухлитровый двигатель мощностью 166 л.с. и крутящим моментом 410 Нм. Он работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF.

Внедорожник оснащен раздаточной коробкой BorgWarner ESOF4736 с понижающим рядом, аналогичной той, что ставится на Tank 300, и системой жестко подключаемого полного привода.