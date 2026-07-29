В продаже возник прототип редкого внедорожника марки ГАЗ

В Кузбассе выставлен на продажу прототип внедорожника «Тигр». На популярной площадке объявлений появилось предложение о продаже уникального для гражданского рынка автомобиля — прототипа многоцелевого внедорожника ГАЗ-2330 «Тигр». Объявление размещено в Кемерово, обратил внимание журнал Motor. Цена автомобиля составляет 1,2 млн рублей.