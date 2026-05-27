Автоэксперт рассказал о перспективах обновленного лифтбека Changan UNI-V

«Основными конкурентами обновленного UNI-V на российском рынке можно считать Geely Preface с двигателем 2.0, GAC Empow. Ключевыми преимуществами новинки можно назвать мощный двигатель, расширенный пакет „теплых“ опций и современные технологии. Официальных цен на данный момент не объявлено, но мы ожидаем, что автомобиль будет стоить около 3,5 млн рублей в представленной комплектации Sport», — комментирует Александр Шапринский.

По словам эксперта, обновлённый лифтбек Changan UNI-V рассчитан на три основные категории покупателей. В первую очередь это молодые водители, которые ценят динамику, современный дизайн и высокие технологии. Также это автолюбители, ищущие баланс между спортивными характеристиками и комфортом для повседневных поездок. Кроме того, модель заинтересует тех, кто хочет получить альтернативу традиционным седанам и кроссоверам и готов выбирать автомобиль сердцем, а не только практичностью.

Обновлённый спортивный лифтбек Changan UNI-V уже завершает подготовку к выходу на российский рынок. Модель будет доступна только в одной, но при этом максимально оснащённой версии Sport. Под капотом обновлённого UNI-V — 2,0-литровый турбомотор Blue Core мощностью 235 л.с. и 390 Н·м. В паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой Aisin он разгоняет лифтбек до 100 км/ч за 6,8 секунды, что на 0,7 секунды быстрее предыдущей версии.

Читайте также:

Внедорожник УАЗ «Патриот» впервые получит большой экран мультимедиа

«АвтоВАЗ» представил переднеприводную модель с 9-ступенчатым автоматом

«Гаражная амнистия» будет продлена в России