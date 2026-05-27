Внедорожник УАЗ «Патриот» впервые получит большой экран мультимедиа

Главная сенсация — в истории модели впервые появится крупный планшет мультимедийной системы: если текущие версии «Патриота» оснащаются 7-дюймовым экраном, то после обновления покупатели смогут рассчитывать на 9-дюймовый дисплей. Правда, на заводе уточняют, что это пока перспективная цель, но планы вполне реальны.

Но и это еще не всё: внедорожник обзаведется современными удобствами, такими как электромеханическая раздаточная коробка, управляемая шайбой (вместо традиционных «рычагов»), мультифункциональное рулевое колесо, а также целый набор USB-входов, включая современные разъемы USB-C.

Внешне обновленный «Патриот» тоже преобразится: ожидается светодиодная оптика и иной дизайн салона. Однако главные изменения спрятаны под капотом: автомобиль получит принципиально новый дизельный двигатель объемом 2,0 л. и мощностью 136 л.с. российского производства. В паре с ним, а также с бензиновым мотором ZMZ Pro (2,7 л, 150 л.с.), будет работать новая отечественная 6-ступенчатая «механика».

Таким образом, «Патриот» после рестайлинга станет не только современнее, но и технически серьезно доработанным автомобилем. На данный момент завод уже отправил версии новинки на сертификацию.

