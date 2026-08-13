Опубликовано 13 августа 2026, 18:561 мин.
Автоэксперт развеял мифы о пластиковых канистрах для бензина
Эксперт издания «За рулём» Михаил Колодочкин объяснил, что заправлять бензин в пластиковые канистры на АЗС не запрещено, если тара предназначена для топлива (сделана из HDPE-полиэтилена) и имеет соответствующую маркировку. Запрет касается лишь случайной тары, например, бутылок для воды.
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Также автоэксперт опроверг страхи о пожароопасности из-за статического электричества — по данным экспертов НАМИ, ни одного подтвержденного случая возгорания при использовании качественных пластиковых канистр не зафиксировано.
Для справки, современные топливные баки автомобилей также делают из пластика. Сами канистры проходят серьезные испытания на прочность (падение с высоты, давление) и рассчитаны на тепловое расширение топлива, поэтому их не рекомендуется переполнять сверх нормы.
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