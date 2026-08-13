Автоэксперт развеял мифы о пластиковых канистрах для бензина

Также автоэксперт опроверг страхи о пожароопасности из-за статического электричества — по данным экспертов НАМИ, ни одного подтвержденного случая возгорания при использовании качественных пластиковых канистр не зафиксировано.

Для справки, современные топливные баки автомобилей также делают из пластика. Сами канистры проходят серьезные испытания на прочность (падение с высоты, давление) и рассчитаны на тепловое расширение топлива, поэтому их не рекомендуется переполнять сверх нормы.

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