Geely, Haval и Changan оценили опасность использования топлива «Евро-3»

В компании Geely подчеркнули, что двигатели автомобилей для российского рынка сертифицируются для работы на топливе не ниже «Евро-5». При использовании топлива более низкого класса компания рекомендует сократить интервал замены моторного масла до 5-7 тыс. км.

В Haval проводят оценку возможных последствий эксплуатации автомобилей на изменённом топливе и разрабатывают меры по снижению негативного влияния на силовые агрегаты.

Changan также следит за развитием событий на топливном рынке. В компании настоятельно рекомендуют использовать топливо, предписанное инструкцией и выбирать проверенные АЗС.

До этого заместитель главного редактора «За рулём» Никита Гудков ответил, что делать, когда на АЗС отсутсвует нужная марка бензина — в частности, Аи-95.

Если позволяет бюджет и такой вариант доступен, лучше заправить топливо Аи-100. При острой необходимости также допустимо использование Аи-92, но есть нюансы.

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