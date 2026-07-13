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Опубликовано 13 июля 2026, 16:12
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Geely, Haval и Changan оценили опасность использования топлива «Евро-3»

Представленные на рынке РФ автобренды объяснили опасность топлива «Евро-3». С июня бензин и дизель «Евро‑5» может содержать больше серы, чем было предписано этому классу ранее. Норма временно поднята до 150 мг/кг для бензина и до 350 мг/кг для дизтоплива, что соответствует стандартам «Евро-3». Журнал Авто.ру опросил представительства автопроизводителей, чтобы выяснить, чем может быть чревата заправка таким топливом.
Changan CS75 Plus
Changan CS75 Plus
© Changan
Алексей Кованов
Алексей Кованов

В компании Geely подчеркнули, что двигатели автомобилей для российского рынка сертифицируются для работы на топливе не ниже «Евро-5». При использовании топлива более низкого класса компания рекомендует сократить интервал замены моторного масла до 5-7 тыс. км.

В Haval проводят оценку возможных последствий эксплуатации автомобилей на изменённом топливе и разрабатывают меры по снижению негативного влияния на силовые агрегаты.

Changan также следит за развитием событий на топливном рынке. В компании настоятельно рекомендуют использовать топливо, предписанное инструкцией и выбирать проверенные АЗС.

До этого заместитель главного редактора «За рулём» Никита Гудков ответил, что делать, когда на АЗС отсутсвует нужная марка бензина — в частности, Аи-95.

Если позволяет бюджет и такой вариант доступен, лучше заправить топливо Аи-100. При острой необходимости также допустимо использование Аи-92, но есть нюансы.

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Источник:Журнал Авто.ру
Автор:Алексей Кованов
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